Denktaş: “Kararı AB, BM ve Türkiye verecekse, KKTC olarak işin neresindeyiz?"

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, BM Genel Sekreteri Antanio Guterres ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ‘müzakere’ açıklamalarıyla ilgili, “Kararı AB, BM ve Türkiye verecekse, KKTC olarak bu işin neresindeyiz?” dedi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, katıldığı bir TV programında, BM Genel Sekreteri Antanio Guterres ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, müzakerelerle ilgili yaptıkları açıklamaları değerlendirdi; “Bir durun yahu. Diplomasi denen bir şey var” dedi.

Türkiye’nin ‘federasyon’ konusunda net tavrıyla ilgili de konuşan Denktaş, “İki taraftan da açıklamalar geliyor. Diplomasi denen bir şey var. Masa unutmaz. Ucu açık görüşme yapmayacağız ama masaya ufku açık oturmamız lazımdır. Aksi takdirde ‘bu masaya oturmam’ dediğiniz müddetçe dünyayı karşınıza alırsınız. Diplomasi böyle bir şey değil. Dünyayla hukuken bir çatı altında buluşmak istiyorsak, kendi içimizde geniş bir mutabakat sağlamalıyız. Türkiye ile yeni hedef noktasında görüş birliğine varmalıyız” dedi.

Denktaş, “AB, BM ve Türkiye’nin kararı verecekse KKTC olarak bu işin neresindeyiz? Biri bunu izah etsin” ifadelerini kullandı.