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Derinya kapısı 1 Temmuz'a hazır

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Derinya kapısı 1 Temmuz'a hazır
Derinya kapısı 1 Temmuz'a hazır

Cyprus-Mail’de yer alan habere göre, Derinya Kapısı’nın açılması için gerekli çalışmaların Güney Kıbrıs tarafında neredeyse tamamlandığı belirtildi.

Habere göre 1 Temmuz’a yetiştirilmesi planlanan geçiş noktası teknik yönden çalışmaya hazır.

Rum Lider Nikos Anastasiades ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında 16 Nisan'da yapılan akşam yemeğinde Derinya kontrol noktasının 1 Temmuz'a kadar potansiyel olarak hazır olabileceğini söylenmişti.

Lefke ve Aplıç arasındaki kontrol noktasının Eylül ayı ortalarında açılması bekleniyor.

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