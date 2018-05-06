Derinya kapısı 1 Temmuz'a hazır

Cyprus-Mail’de yer alan habere göre, Derinya Kapısı’nın açılması için gerekli çalışmaların Güney Kıbrıs tarafında neredeyse tamamlandığı belirtildi.
Habere göre 1 Temmuz’a yetiştirilmesi planlanan geçiş noktası teknik yönden çalışmaya hazır.
Rum Lider Nikos Anastasiades ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında 16 Nisan'da yapılan akşam yemeğinde Derinya kontrol noktasının 1 Temmuz'a kadar potansiyel olarak hazır olabileceğini söylenmişti.
Lefke ve Aplıç arasındaki kontrol noktasının Eylül ayı ortalarında açılması bekleniyor.
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