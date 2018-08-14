  • BIST 93.419
  • Altın 243,375
  • Dolar 6,4985
  • Euro 7,3766
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Devletin telefonu ile tatile giden bakan görevinden oldu

» »
Norveç Balıkçılık Bakanı Per Sandberg devletin kendisine zimmetlediği telefonla izin almadan İran'a tatile gidince işinden oldu.
Devletin telefonu ile tatile giden bakan görevinden oldu

Sandberg, Temmuz ayında İran asıllı kız arkadaşıyla yetkililerden izin almadan İran ve Çin'de tatil yaptı. Sandberg hükümetin güvenlik protokollerini ihlal ettiğini kabul etmesinin ardından gelen tepkiler üzerine istifa etti.

Norveç yasalarına göre yabancı ülkelere tatile gidecek olan bakanlar bu konuda önceden bilgi vermek zorunda. Ayrıca hükümetin tahsis ettiği cep telefonlarının Norveç’in güvenlik konusunda işbirliği yapmadığı ülkelerde kullanılması da yasak.

58 yaşındaki Sandberg'in ayrıca göçmen karşıtı aşırı sağcı Gelişim Partisi’nin genel başkan yardımcılığı görevini de bıraktığı açıklandı. Norveçli bakanın söz konusu yurt dışı gezilerinden hükümeti haberdar etmemesi ve İran seyahatinde yanına hükümetin tahsis ettiği cep telefonunu alması Başbakan Erna Solberg tarafından da eleştirilmişti.

 

 

Göçmen karşıtı partiye üye olan Norveçli bakanın kız arkadaşının daha önceden güzellik kraliçesi seçilen ve yıllar önce Norveç'e iltica eden 28 yaşındaki İran asıllı Bahaeh Letnes olduğu öğrenildi. Letnes'in balık ihracatı yapan bir firma işlettiği biliniyor.

Gelişim Partisi'nde Per Sandberg'den doğan boşluğuysa eski partili Harald Tom Nesvik doldurdu. Sandberg gezileri konusunda neden yetkilileri bilgilendirmediğini ise açıklamadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Müzik festivalinde platform çöktü: Çok sayıda yaralı var!13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:28
  • Rusya dolarla ticaretten vazgeçiyor13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:05
  • Euro ile maaş verilecek kedi bakıcısı aranıyor12 Ağustos 2018 Pazar 17:21
  • Londra’dan çıktı, Avrupa’yı gezdi, Türkiye’de evini yürüttüler11 Ağustos 2018 Cumartesi 22:50
  • Norveç hükümeti yüzlerce bağımlıya reçeteyle eroin verecek11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:10
  • Türkiye'ye 20 ton esrar taşıyan gemiye Akdeniz'de operasyon10 Ağustos 2018 Cuma 14:19
  • Bebeklerinin ölümüne neden olan çift ömür boyu hapis cezası alabilir09 Ağustos 2018 Perşembe 08:31
  • Plaj kumu çalan turiste 1000 Euro ceza08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:10
  • Burka giyen kadınları posta kutusuna benzeten Johnson baskılara direniyor08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:18
  • Havaalanında panik: Seks oyuncağını patlayıcı sandılar08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti