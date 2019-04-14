Sudan halkı, askeri binaların çevresinde oturma eylemini sürdürüyor ve Ordu'nun taleplerini yerine getirmesini bekliyor.

Sudan halkı, askeri binaların çevresinde oturma eylemini sürdürüyor ve Ordu'nun taleplerini yerine getirmesini bekliyor. Taleplerin henüz karşılanmadığı vurgulanırken, eylemci bir öğrenci "devrimimizin çalınmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Sudan'da eylemciler taleplerinin darbe yönetimi tarafından yerine getirilmesini bekliyor, "devrimimizin çalınmasına izin vermeyeceğiz" diyor.

Binlerce Sudanlı eylemci, darbe yönetimine, bir sivil yönetime geçiş konusunda baskı yapmayı sürdürmek için başkentte Savunma Bakanlığı binası önünde oturmaya devam ediyor. Eylemciler önce Savunam Bakanı Awad İbn Auf'un istifasını kutladı. Ömer El Beşir'in yerine geçen Askeri Konsey, muhalefetle görüşmelerin ardından bir sivil yönetim oluşturulacağını söylemişti.

TALEPLER İLETİLDİ

Halk hareketinin önde gelen örgütlenmelerinden biri olan Sudanlılar Meslek Birliği, Geçici Askeri Konsey'e sivillerin de dahil edilmesini ve Başir'e yakın isimlerin buradan çıkmasını istiyor.

Örgüt Sudan'ın çekinilen istihbarat örgütü, Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin dağıtılmasını ve yeniden kurulmasını, ayrıca Beşir döneminde faaliyet gösteren milis güçlerinin de dağıtılmasını istiyor.

Reuters'ın haberine göre, bu sabah önceki günlerden daha az gösterici oturma eylemine katılıyor. Bazı kişilerin günler sonra ilk kez işe gittiği söyleniyor. Geçen hafta, ölümlü çatışmalar yaşanan eylem mekanının bugün daha sakin olduğu kaydediliyor. Askerler çay içiyor ve göstericilerle sohbet ediyor.

'DEVRİMİMİZİN ÇALINMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

21 yaşındaki bir öğrenci, "Burada ordunun meslek birliğinin taleplerine yanıtı gelene kadar oturmaya devam edeceğiz. Devrimimizin çalınmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Sudanlılar Meslek Birliği, paylaştığı bir tweet'te "Taleplerimiz net ve henüz yerine getirilmedi, neden eve gidiyoruz? Elimizdeki en güçlü silah oturma eylemimizdir" ifadesini kullandı.

DARBE YÖNETİMİ GERİ BASIYOR

El Beşir'i görevden alan ve tutuklayan eski Savunma Bakanı Awad Ibn Auf, Geçici Askeri Konsey'in başına geçmesinin hemen ertesi günü olan cuma günü istifa etmişti. Dün de Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin sorumlusu Salih Kuş istifa etmişti.

Askeri Konsey'in yeni başkanı Korgeneral Abdülfettah El Burhan Abdülrahman, geçiş döneminin en fazla iki yıl süreceğini söylemiş, gece sokağa çıkma yasağını kaldırmış ve Beşir'in olağanüstü hal döneminde tutukladığı tüm tutukluların serbest bırakılmasını emretmişti.