DGS'ye girecekler dikkat! PCR Testi yaptırmayı unutmayın!

11 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye ile eş zamanlı düzenlenecek 2021 – Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) görev alacak personelin ve sınava girecek olan adayların, Bulaşıcı Hatalıklar Üst Kurulu’nun önerisi ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde PCR testi yaptırmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda görev alacak personel ile sınava girecek olan adaylar testlerini, ilçelerde bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı PCR test merkezlerinde (açık olduğu süre içerisinde) veya kimlik kartı ile sınav giriş belgelerini ibraz ederek kendileri için oluşturulan Lefkoşa’da Kolan Hastanesi (Perşembe, Cuma, Cumartesi tam gün), Gazimağusa’da Mağusa Tıp Merkezi (Perşembe – Cuma 08.00-16.30, Cumartesi 08.00-12.00 saatleri arası) ve Girne’de Erduran Tıbbi Tahlil Laboratuvarı’nda (Perşembe, Cuma, Cumartesi / 08.00-18.00 saatleri arası) ücretsiz olarak yapabileceklerdir.