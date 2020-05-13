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Dikkat! Hava Sıcaklığı Cumartesinden İtibaren Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak

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Dikkat! Hava Sıcaklığı Cumartesinden İtibaren Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak
Dikkat! Hava Sıcaklığı Cumartesinden İtibaren Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak

Meteoroloji Dairesi, cumartesi gününden itibaren en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde normallerin 8 ile 10 derece üzerinde, 37-40 dereceye ulaşacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının cumartesi gününden itibaren iç kesimlerde normallerin 8 ile 10 derece üzerinde 37 - 40 derece, sahillerde ise normallerin 5 ile 7 derece üzerinde 32 - 35 derece dolaylarında seyredeceği kaydedildi.

Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara (sıcak çarpması, arazi ve orman yangınları ) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Meteoroloji Dairesi açıklamasına göre periyodun ilk günleri ise hava iç kesimlerde 33 – 36 ºC ve sahillerde ise 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

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