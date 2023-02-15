Dikkat Mağusa'da su kesintisi!

Gazimağusa Belediyesi’nin, kent halkına daha iyi bir hizmet sunabilmesi için başlattığı Mustafa Kemal Bulvarı Su Hatları Geliştirme Çalışması devam ediyor. Yürütülen çalışma nedeni ile Organize Sanayi Bölgesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesi bölgelerine yarın su verilemeyecek.
Gazimağusa Belediyesi Su İşleri Şubesi, mevcut suyu idareli kullanması konusunda bölge halkına uyarıda bulunurken, yürütülen çalışma kapsamında, Organize Sanayi Bölgesi’ne girişte yolun kapalı olduğu, sanayiye girişlerin Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne gidiş yolundan sağlandığı bildirildi.
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