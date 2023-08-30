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Dikkat uzun süreli elektrik kesintisi

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Dikkat uzun süreli elektrik kesintisi
Dikkat uzun süreli elektrik kesintisi

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

31 Ağustos 2023 Perşembe günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım,onarım ve proje çalışması nedeniyle ; 09:00-13:00 saatleri arasında; Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü Bölgesi, Ozanköy'ün Doğusu, Ozanköy'ün Kuzeyi, Kuzey Batısı, Karakum, Karakum Yağ Fabrikası Bölgesi, Hasan Cafer Ortaokulu ve Civarı, Girne Üniversitesi ve Civarı, Çıralı Fırını ve Civarı, Erdener Market ve Güneyine elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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