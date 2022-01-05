Dikkatsiz Sürücü Yayayı Hastanelik Etti

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
04.01.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Girne - Güzelyurt Anayolu’nun 13-14’üncü
kilometreleri arasında, Ramazan Ali YASTI (E-45,) yönetimindeki DH 240 plakalı araç ile doğu
istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Sabırnisa YILDIZ (K-72)’a çarpmıştır.
Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Sabırnisa YILDIZ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.
Araç sürücüsü Ramazan Ali YASTI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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