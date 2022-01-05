  • BIST 1.974,99
  • Altın 779.74945
  • Dolar 13.4564
  • Euro 15.2238
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Dikkatsiz Sürücü Yayayı Hastanelik Etti

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Dikkatsiz Sürücü Yayayı Hastanelik Etti

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

04.01.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Girne - Güzelyurt Anayolu’nun 13-14’üncü
kilometreleri arasında, Ramazan Ali YASTI (E-45,) yönetimindeki DH 240 plakalı araç ile doğu
istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Sabırnisa YILDIZ (K-72)’a çarpmıştır.


Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Sabırnisa YILDIZ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Araç sürücüsü Ramazan Ali YASTI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güngördü, Esnafı Ve Vatandaşın Yeni Yılını Kutladı29 Aralık 2021 Çarşamba 18:04
  • Girne’de Yarın Elektrik Kesintisi29 Aralık 2021 Çarşamba 18:01
  • Gümrüğe Tabi Olmayan İçkiler Bulundu29 Aralık 2021 Çarşamba 15:46
  • Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği'nden Güngördü'ye ziyaret29 Aralık 2021 Çarşamba 13:32
  • Güngördü, Özel Eğitim Merkezi Öğrencileriyle Kahvaltıda Bir Araya Geldi28 Aralık 2021 Salı 17:32
  • Girne'de cinayet! Ünlü YouTuber cinayeti itiraf etti26 Aralık 2021 Pazar 21:50
  • Girne'de ilk geniş ölçekli rekreasyon, spor ve yürüyüş parkuru çalışması başladı26 Aralık 2021 Pazar 17:45
  • BES Grevi Lapta'da devam ediyor26 Aralık 2021 Pazar 17:42
  • Girne'de yeni yıl öncesi denetimler sıklaştırıldı26 Aralık 2021 Pazar 09:25
  • Anahtarı Unutunca Balkondan Girerken Aşağı Düştü25 Aralık 2021 Cumartesi 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti