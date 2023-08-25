Dikmen Belediyesi: Orman Dairesi ile yapılan sözleşmeye aykırı davranıldı, birçok yapı kaçak yapıldı

Orman Dairesi ile yapılan sözleşmeye aykırı davranıldı, birçok yapı kaçak yapıldı" denildi. Yapılan açıklamada, ruhsatsız ve kaçak olan alanda düğün, sünnet ve organizasyon düzenlediğinin belirlendiği de kaydedildi.

Dikmen Belediyesi, Taşkent Piknik Alanı'nın işletme iznini yenilemeyip mühürlemesi sonrası açıklama yaptı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Taşkent Doğa Parkı adı altında 2016 yılında özelleştirilen Taşkent Piknik Alanı'nı işleten şirketin, ilerleyen yıllarda bu alanı kendi özel mülkü gibi kullandığı ifade edildi.

"Orman Dairesi ile yapılan sözleşmeye aykırı davranılması ve ruhsatsız birçok yapıyı kaçak olarak yapmasından dolayı izinleri çıkarılmamıştır" denilen açıklamada, 2018 yılından itibaren içerisinde ruhsatsız kaçak yapıların restoran ve kafelere ait izinlerin ve ruhsatların olmamasından dolayı söz konusu şirkete çalışma izni verilmediğinin altı çizildi.

işletme sahibinin piknik alanını bu süre zarfında gelen ziyaretçilerden ücret talep ederek kullandığı ve ara ara kaçak olan Selvi Restoranı da izinsiz olarak halkın kullanıma açtığının kaydedildiği açıklamada, "İzinsiz bir şekilde kaçak yapılardan maddi kar sağlayarak kullanmıştır. Şirket direktörü Kemal Basat ile yapılan sözlü birçok görüşmede bu alanın bu şekilde kullanılmasının yasak olduğu tarafına bildirilmiştir" denildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, 19 Mayıs 2023 tarihinde hazırlanan ve 22 Mayıs 2023 tarihinde söz konusu şirketin Dikmen Belediyesi'ne verdiği dilekçede bu alan içerisindeki kaçak yapıları kullanmayacağını beyan ettiği belirtilirken, beyana rağmen bu yapıları kullanmaya devam ettiği ve Orman Dairesi ile yapılan sözleşmede 12. Madde de belirtilen "mal üzerinde inşaat tadilat veya ilave yapılmayacaktır" maddesini ihlal ettiğinin belirlendiği ifade edildi.

"Taşkent Piknik Alanı içerisinden geçen ve Bufavento Kalesi'ne giden yolu işletmecinin istediği saat aralıklarında keyfi bir şekilde trafik akışına kapatılarak geçişleri engellenmesi de özellikle hafta sonları bu yolu kullanan turist ve motor sürücülerinin tepkisine neden olmuştur. Söz konusu alanın sözleşmesinde altıncı maddesinde halkın girişini kısıtlayamaz maddesi bulunmaktadır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "Söz konusu alanın mühürlenmesinin sebebinin internet gazetesinde çıkan haber olmadığını bu alan içerisindeki ruhsatsız ve kaçak olan alan Selvi Restoran'da ve Selvi Restoran bahçesinde düğün, sünnet ve organizasyon düzenlediği tespit edilmiş olup söz konusu internet sitesinde haber çıkmadan bir gün önce mühürleneceği söylenmiştir." denildi.

Alanda biriken çöplere de değinilen açıklamada, iş yeri direktörünün "ben kendi çöpümü kendim atarım hizmet getirmeyin" ifadelerini kullandığı kimi zaman çöpleri attığı kimi zaman ise çöpleri alan içerisinde biriktirerek insan sağlığını tehdit edecek noktaya getirdiğinin altı çizildi.

Açıklamada ayrıca mühürlenen alanın sadece Taşkent Piknik Alanı ve içerisindeki kaçak yapılar olduğu belirtildi; "Taşkent Doğa Park faaliyetlerine topladığı yardım ve bağışlar ile izinleri olmadan devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.