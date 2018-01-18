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Dikmen Belediyesi'nden vatandaşa eziyet mi?

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Dikmen Belediyesi'nden vatandaşa eziyet mi?
KKTC’de vatandaştan talep edilen vergilerin yanısıra verilen hizmet bedellerinin vatandaşın karşılama oranlarından çok yüksek olması tepkilerin giderek büyümesine neden oluyor.

Taner ULUTAŞ

Boğaz bölgesinde Özyalçın Apartmanlarında sakin Ayşe Aldıç, yaptığı açıklamada, Dikmen Belediyesinin gönderdiği su ve hizmet faturaları artık ödeme gücümüzü aşıyor. Biz eşim ile çalıştığımız için bütün günümüzü ev dışında, Lefkoşa’da geçiriyoruz. Evde kimse olmamasına karşın gelen fatura elimizi de cebimizi de yakıyor dedi.

Ayşe Aldıç, sokak aydınlatma ücretini benim bildiğim kadarı ile Elektrik Dairesi topluyor. Dikmen Belediyesi bizlere bunu da ödetiyor. Benim bakiye borcum olmamasına rağmen 104 lira kanalizasyon parası, temizlik ve ilk endeks, son endeks adı altında ücretler talep ediliyor. Bana 188.40 krş. Fatura geldi. Belediyeye gittim. Haklısınız sana döneceğiz demelerine karşın dönmediler. Başkanı aradım o da dönmedi. Belediyede başvuracağım merci yok. Bize eziyet çektiren ve hak arayışlarımızı cevapsız bırakan Dikmen Belediyesi bizden havadan paramı almak istiyor ifadesinde bulundu.

 

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