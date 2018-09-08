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Dişi aslanlar isyan çıkardı, sürü lideri ölümden döndü (video)

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İngiltere’de bulunan West Midland Safari Parkı’nda gerçekleşen olayda bir grup dişi aslan, sürü lideri erkek aslana saldırdı.
Dişi aslanlar isyan çıkardı, sürü lideri ölümden döndü (video)

West Midland Safari Parkı'nda çekilen videoda, bir grup dişi aslanın, sürü lideri olan erkek aslana saldırdığı görüldü. Olaya müdahale eden park yetkilileri, dişi aslanların üzerine yangın söndürme tüpü sıkarak dişi aslanları uzaklaştırdı. Erkek aslanın vücudunun birçok yerinden yara aldığı belirtildi.

​Ailesi ile parkı ziyaret ettiği sırada yaşanan olayı videoya çeken Mya Beverstock, olayın birden bire gerçekleştiğini vurgularken, "Aslanların beslenme vaktiydi ve aniden kükremeler duyduk. Aslanların olduğu tarafı Dolaştığımız sırada bir erkek aslanın etrafını saran dişi aslanları fark etmiştim. Tam o sırada dişi aslanlar birden bire erkek aslanın üzerine atladılar. Diğer iki erkek aslan geri durarak, dişi aslanların saldırısı esnasından müdahil olmadılar" dedi.

Safari parkı görevlilerinin olaya olabildiğince çabuk bir şekilde müdahale ettiğinin altını çizen Beverstock, " üç tane jip bir anda korna sesleri çıkartarak olayın yaşandığı yerde bitiverdi. Jiplerden birinin içinden yangın söndürme tüpü sıkılarak kavga sona erdirildi. Yaşananlardan sonra olayın olduğu yere tekrar gittik ve bütün dişi aslanların saldırının yaşandığı alandan çıkarıldıklarını gördük" açıklaması yaptı.

'VAHŞİ HAYVANLAR ARASINDA GÖRÜLEBİLEN BİR DURUM'

Olay anında birçok uzman görevlinin parkta görev yaptığını ve hiçbir ziyaretçinin tehlike altında kalmadığını vurgulayan West Midlands Safari Park'ı Sözcüsü, "Erkek aslanlar, birkaç aydır dişilerle ortak yaşama alıştırılma sürecindeydiler. Her vahşi hayvan grubunda olabileceği gibi bu grup arasında da ortak yaşama geçiş esnasında böyle durum yaşandı. Park ziyarete kapalı olduğu zamanlarda dahi bu tip durumlar eğitimli bakıcılar tarafından sürekli olarak izlenir ve gerekli görüldüğünde müdahale edilir" yorumunda bulundu.

Geçen Şubat ayında ise aynı safari parkında meydana gelen olayda, bir aslanın parkta bulunan bir araca saldırı gerçekleştirmişti. Olayda kimse yaralanmazken, arabanın etrafında çizikler ve tavanında çökme meydana gelmişti.

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