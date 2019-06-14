Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD'nin olası yaptırımlarına karşı bizim de atacağımız adımlar var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan satın alınan S400 füze savunma sistemi konusunda ABD ile devam eden gerilim için, "Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz." dedi ve olası sıkıntıların göğüsleneceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'dan satın alınan S400 füze savunma sistemi konusunda ABD ile devam eden gerilim için, "Bağımsız ve özgür millet olmak için kararlılığımızı devam ettireceğiz." dedi ve olası sıkıntıların göğüsleneceğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası yayınında soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin olası yaptırımlarının hatırlatılması üzerine, "ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa bizim de atacağımız (karşı) adımlar var" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "NATO'nun bizi koruma kapasitesi yok. Yarın bizim başımıza bir şey geldiğinde kime güveneceğiz" dedi.

Çavuşoğlu, ABD'nin tavrından Avrupa Birliği'nin de rahatsız olduğunu savundu.

Çavuşoğlu, muhalefetin genel bir bilgilendirme istemesi durumunda "bu konuda hiçbir sıkıntımız olmaz" dedi.