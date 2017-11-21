Dıştan bitirme sınavları yapılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilgililerin 04–08 Aralık tarihleri arasında kayıt yaptırmak ve sınav programlarını öğrenmek üzere sınav merkezlerine başvurmaları gerekiyor.
Dıştan Bitirme Sınavlarının yapılacağı merkezler şöyle;
“İlkokul Dıştan BitirmeAtatürk İlkokulu – Lefkoşa, Ortaokul Dıştan Bitirme Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu – Lefkoşa, Lise Dıştan BitirmeLefkoşa Türk Lisesi – Lefkoşa, Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi – Lefkoşa , Meslek Lisesi Dıştan Bitirme Atatürk Meslek Lisesi – Lefkoşa, Ticaret Lisesi Dıştan BitirmeHaydarpaşa Ticaret Lisesi – Lefkoşa”
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