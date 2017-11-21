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Dıştan bitirme sınavları yapılacak

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Dıştan bitirme sınavları yapılacak
2017 - 2018 Öğretim Yılı Kış Dönemi Ortaokul ve Liselerin dıştan bitirme sınavları 13 Aralık- 5 Ocak tarihleri arasında, ilkokul dıştan bitirme sınavı ise 18 Aralık günü yapılacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilgililerin 04–08 Aralık tarihleri arasında kayıt yaptırmak ve sınav programlarını öğrenmek üzere sınav merkezlerine başvurmaları gerekiyor.

Dıştan Bitirme Sınavlarının yapılacağı merkezler şöyle;
“İlkokul Dıştan BitirmeAtatürk İlkokulu – Lefkoşa, Ortaokul Dıştan Bitirme Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu – Lefkoşa, Lise Dıştan BitirmeLefkoşa Türk Lisesi – Lefkoşa, Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi – Lefkoşa , Meslek Lisesi Dıştan Bitirme Atatürk Meslek Lisesi – Lefkoşa, Ticaret Lisesi Dıştan BitirmeHaydarpaşa Ticaret Lisesi – Lefkoşa”

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