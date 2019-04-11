Diyabet Derneği yararına tiyatro

Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği tarafından Kıbrıs Türk Diyabet Derneği yararına 12 Nisan 2019 Cuma akşamı saat 20:00’de Yakın Doğu AKKM ‘de tek perdelik absürt komedi tiyatro oyununu seyirci ile buluşacak.
Osman Bulun’un yazıp yönettiği oyunun adı “Hayrettin’in Sihirli Hıyarı” için biletler Diyabet Derneği’nden veya girişte kapıda15 TL’lik bağış karşılığı alınabilecek.
İlginize teşekkür ederiz.
Bilgi için 223 6115 - 0548 859 5001
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