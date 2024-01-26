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Djokovic'in Avustralya Açık serisi sona erdi: Sinner, Djokovic'i yarı finalde mağlup etti

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Novak Djokovic'in mağlubiyetiyle birlikte önümüzdeki Avustralya Açık finali, 2005'ten bu yana Roger Federer, Rafael Nadal ya da Djokovic'in katılmadığı ilk Avustralya Açık finali olacak.
Djokovic'in Avustralya Açık serisi sona erdi: Sinner, Djokovic'i yarı finalde mağlup etti

İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Avustralya Açık'ta dünya bir numarası Novak Djokovic'i yarı finalde mağlup ederek finale çıktı. 

Djokovic, cuma günkü Avustralya Açık yarı finalinde Jannik Sinner'a kaybettiği maçtaki performansının, 400'den fazla Grand Slam maçında sergilediği 'en kötü performanslardan biri' olduğunu söyledi.

Kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvasında finale çıkan 22 yaşındaki Sinner, Djokovic'i 6-1, 6-2, 6-7(6) ve 6-4'lik setlerle mağlup etti. 

Djokovic, Sinner ile karşılaşmasına ilişkin "Bugün beni tamamen geride bıraktı." açıklaması yaptı. 

24 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Sırp tenis yıldızı, sezonun geri kalanında daha fazla başarı elde etmek için hâlâ büyük umutları olduğunu ifade etti. 

Jannik Sinner, 10 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic'in Avustralya Açık'taki yarı final serisine son verdi.

Djokovic daha önce Melbourne'deki Rod Laver Arena'da oynadığı 10 yarı finalin ve 10 finalin tamamını kazanmıştı.

Sinner'ın zaferi Djokovic'in Avustralya Açık'ta 2018'den beri devam eden 33 maçlık galibiyet serisini de sonlandırdı.

Sinner maçtan sonra, son birkaç maçtır Djokovic'e sorun çıkaran şeyin ne olduğu sorusuna, "Bilmiyorum, ona sorun." yanıtını verdi.

Novak Djokovic'in mağlubiyetiyle birlikte önümüzdeki Avustralya Açık finali, 2005'ten bu yana Roger Federer, Rafael Nadal ya da Djokovic'in katılmadığı ilk Avustralya Açık finali olacak.

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