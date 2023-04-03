Doğa’da kitap keyfi

Girne Belediyesi Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında, 1-2 Nisan 2023 tarihlerinde, Doğa Parkı Proje Alanı’nda doğa-kitap/kahve-müzik etkinliği düzenledi. İki gün süreyle düzenlenen etkinliklere gencinden yaşlısına yoğun katılım gerçekleşti.

Çocuklar ve yetişkinler için Yaratıcı Masal Atölyesi, ücretsiz kitap değişimi, kitap bağışı gibi etkinliklerinin de yer aldığı organizasyon iki gün boyunca 10:00 ve 17:00 saatleri arasında yapıldı. Organizasyon süresince Master Roaster tarafından kurulan kahve standı, gün boyu ziyaretçilere kahve keyfi yaşattı.