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Doğum oranlarını artırmak isteyen Çin, kürtajı sınırlayacak

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Dünyanın en az doğum oranına sahip ülkeleri arasındaki Çin, doğum oranlarını artırmak için kürtaj konusunda vatandaşları caydıracak ve doğurganlık tedavilerini daha erişilebilir kılacak.
Doğum oranlarını artırmak isteyen Çin, kürtajı sınırlayacak

Ulusal Sağlık Kurumu, doğum oranlarını artırmak için vatandaşlara yönelik vergi, sigorta, eğitim ve konut alanlarındaki destekleyici tedbirlerin geliştirilip uygulanacağını ve yerel hükümetlerin bebek bakım hizmetleriyle aile dostu işyerlerinin sayısını artırma konusunda adımlar atacağını açıkladı. Sağlık Kurumu, halkı bilinçlendirmek için üreme sağlığını destekleyici adımları atacağını ve tıbbi açıdan gerekli olmayan kürtajları azaltacağını belirtti.

Sağlık Kurumu, ayrıca, üremeye yardımcı teknolojilerin kademeli olarak ulusal sağlık sistemine dahil edilmesi için yerel hükümetlere yol gösterecek. Tüp bebek gibi bazı yöntem ve teknolojiler Çin’de genellikle çok yüksek fiyatlara mal olmakta ve evli olmayan kadınlara sağlanmamaktaydı.

Yeni doğumlar dip seviyede

Çin’de 2021’deki doğurganlık oranı 1,16’yla nüfus istikrarının sağlanması için standart olarak kabul edilen 2,1’lik OECD ortalamasının bir hayli altında ve dünyanın en düşük oranları arasındaydı.

Nüfus bilimciler, 1,4 milyar nüfuslu Çin’deki yeni doğumların geçen yılki 10,6 milyondan bu yıl rekor dip seviyedeki 10 milyonun altına ineceğini tahmin ediyor. Yeni doğumlar 2021’de bir önceki yıla göre %11,5 oranında düşmüştü.

1980’den 2015’e kadar tek çocuk politikasını benimseyen Çin, demografik gerilemenin sınırında olduğunu resmi olarak kabul etmişti. 2016’da iki çocuk politikasını benimseyen Çin, 2021’de yeni bir düzenlemeyle evli çiftlerin en fazla üç çocuğa sahip olmalarına izin vermişti.

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