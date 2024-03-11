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Donald Trump ile görüşen Orban: Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD eski lideri Donald Trump'ın başkanlığı tekrar kazanması halinde Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya mali yardımda bulunmayacağını, bunun da savaşın sona ermesini hızlandıracağını söyledi.
Donald Trump ile görüşen Orban: Ukrayna'ya bir kuruş vermeyecek

Donald Trump'ın sıkı destekçisi olan Başbakan Orban, ABD eski Başkanı ile Florida'da bir araya geldi.

Orban, Trump ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada "Ukrayna-Rusya savaşına bir kuruş bile vermeyecek ve böylece savaş sona erecek. Zira Ukrayna'nın tek başına ayakları üzerinde duramayacağı aşikâr." dedi.

Orban, Rus güçlerinin 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra Kiev'e silah göndermeyi reddetti ve Moskova ile yakın ekonomik bağlarını sürdürdü. 

"Eğer Amerikalılar ve Avrupalılar para ve silah vermezlerse bu savaş biter." diyen Orban, "Amerikalılar para vermezse Avrupalılar bu savaşı kendi başlarına finanse edemezler ve o zaman savaş sona erer." ifadelerini kullandı.

Orban, Avrupa Birliği'nin Moskova'yı izole etme çabalarına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile en son ekim ayında Çin'de bir araya geldi.

Orban, ateşkesin ardından barış görüşmeleriyle savaşın nasıl sona erdirileceğinin ve istikrarlı ve güvenli bir Avrupa'nın nasıl yaratılacağının "başka bir mesele" olduğunu, ancak önce barışın sağlanması gerektiğini ve Trump'ın bunun için gerekli araçlara sahip olduğunu" söyledi.

Avrupalı liderler de Trump'ın başkanlığının ABD'nin hem Ukrayna'ya hem de NATO transatlantik askeri ittifakına verdiği desteğin azalması anlamına geleceği endişesini taşıyor.

 
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