Dört soruda Akbelen Ormanı'ndaki çevre direnişi

Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji'nin Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda maden sahasını genişletmek için gerçekleştirdiği ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor. Çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu ormanda, köylülerin direnişiyle iki yıldır engel olunan kesime bugün yeniden başlandı.

Direniş nasıl başladı?

Akbelen Ormanı'nda açılmak istenen kömür madenine karşı köylüler, 2019'dan beri mücadele ediyor. İkizköylülerin Orman Genel Müdürlüğü'ne karşı Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nde açtığı yürütmeyi durdurma davası sürerken Akbelen Ormanı'nda Temmuz 2021'de 100'den fazla ağaç kesilmişti. Ancak ağaç kesimi, İkizköylülerin ve çevre aktivistlerinin bölgedeki protestoları üzerine durmuştu. İkizköylüler ardından da ormanda çadır kurarak nöbet tutmaya başlamıştı. Köylülerin bu direnişi, iki yılı aşkın süredir ormanda ağaç kesilmesinin önüne geçiyordu.

Hukuki süreç nasıl işledi?

Akbelen Ormanı, Yeniköy Kemerköy Termik Santrali'ne yakıt kaynağı sağlanabilmesi için Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'ye (YK Enerji) satılmış ve 740 dönümlük bu ormanda Tarım ve Orman Bakanlığı onayıyla linyit madeni işletmesi açılmasına izin verilmişti.

İkizköylüler, projenin iptali için açtıkları davadan sonuç alamadı. İkizköylüler'in Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nin Ağustos 2021'de verdiği yürütmeyi durdurma kararını kaldırmasına yönelik itirazı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi (BİM) 7'nci Dava Dairesi tarafından Aralık 2022'de reddedildi.

Protestolara katılan İkizköylü Gülören Demir ile ekoloji aktivisti Füsun Ergün ise memura mukavemet ettikleri gerekçesiyle yargılanmıştı. Milas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi geçen ay, Ergün ve Demir'e verdiği altı ay 20'şer gün hapis cezasını adli para cezasına çevirmişti.

Köylüler ne diyor?

Köylüler, kesilmek istenen ağaçların, bölge için akciğer önemi taşıdığına dikkat çekiyor. Projenin durdurulması için İkizköy, Karacahisar ve Çamköy sakinleri olarak açtıkları açtıkları davanın sürdüğünü belirten köylüler, "Yaşam alanlarımızdan vazgeçmiyoruz. Bu haksız inadınızdan vazgeçin. Topraklarımızı, ormanımızı bırakın" çağrısında bulunuyor.

Ağaç kesimine karşı 7/24 nöbet tutmaya devam edeceklerini söyleyen köylüler, "doğayı ve yurdunu seven" tüm vatandaşları da dayanışmaya davet ediyor.

Twitter'daki "Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz" hesabından yapılan paylaşımda, ağaçların kesilmemesi için 117 binden fazla imza toplandığı duyuruldu. Akbelen gönüllüleri, 117 bin imzalı dilekçeyi Tarım ve Orman Bakanlığına teslim etti.

Protestocu çevreciler adına konuşan Deniz Gümüşel, "İkizköylülerin çok temel bir talebi var: Ormanlarının kömür madenine tahsis edilememesi; tarım alanlarının, zeytinliklerinin madenciliğe teslim edilmemesi. İklim krizine karşı da seslerini yükseltiyorlar. Biz, önceki Tarım ve Orman Bakanı’nın bizzat imzalamış olduğu Akbelen Ormanı’nın kömür madenine tahsisinin iptalini talep ediyoruz" dedi.

Akbelen Ormanı'ndaki nöbetin ikinci yıl dönümünde gerçekleştirilen buluşmada konuşan İkizköy Çevre Komitesi Başkanı Nejla Işık da "Anasayanın bize vermiş olduğu haklarımızı sonuna kadar kullanacağız... Dört yıldır İkizköylüler olarak başlattığımız mücadelemizde bugün itibariyle Karacahisar ve Çamköylüler ile birlikte üç termik santrale karşı üç köy birleşmiş bulunmaktayız" demişti.

Muhalefet ne tepki verdi?

Akbelen gönüllüleri 117 bin imzalı dilekçeyi Tarım ve Orman Bakanlığına teslim ederken CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Yeşil Sol Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit de eylemcilere destek verdi.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dinçer "Rant için, birilerinin cebi dolsun diye o güzelim ormanların katledilmesine karşıyız" derken CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da "Ülkemizin dört bir yanında orman yangınları devam ederken bir yandan da rant uğruna ormanların kesilmesi adeta yaman bir çelişki. Avrupa ülkeleri, kapalı maden arama sistemi tercih etmiş durumda. Ağaçları yok ederek maden arama yöntemini dünya terk etmiş durumda. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı ihlal ediliyor" ifadelerini kullandı.

Yeşil Sol Parti Van milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ise "Akbelen Ormanı başta olmak üzere, Türkiye'nin dört tarafında meydana gelen ekolojik yıkıma karşı İkizköylülerin yanındayız" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da geçen hafta köylülere destek vermek için gittiği Akbelen Ormanı'nda Limak Holding'e geri adım atması için çağrıda bulunmuştu.

DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı olan İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ise İkizköylülerin ormanda tuttukları nöbetin ikinci yıl dönümünde TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Muğla, Akbelen'de İkizköylü cesur yurttaşlarımızın direnişi tam iki yıldır sürüyor. Bu insanlar zeytinliklerini, ormanlarını, sağlıklarını ve daha önemlisi yaşam alanlarını korumak için direniyorlar. Ülkemizde adeta bir çevre sürgünü yaşanıyor. Maalesef İkizköy'de olduğu gibi Türkiye'nin pek çok yerinde köylüler, baba ocaklarından ayrılmak ve şehirlere göç etmek zorunda kalıyorlar. Nedeniyse iktidarın gücünü arkasına alarak toplumun çıkarlarını hiçe sayan maden şirketleri. Bu ülkenin maden ve enerji konusunda atılım yapmaya ihtiyacı var, bu şüphesiz. Bizim karşı olduğumuzsa yöntem ve dengesizlik, sadece birkaç şirketin çıkarı için köylülerin hayatlarının darmadağın edilmesi" demişti.