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Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?

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Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor.
Döviz ve Altın Güne Nasıl Başladı?

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 10 Nisan 2021 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 8,1543

Dolar satış: 8,1550

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,6977

Euro Satış: 9,7089

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 11,1753

Pound satış: 11,2284

GRAM ALTIN NE KADAR?

457.33 TL

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