Dövizde son durum (6 Temmuz 2020)

Dolar, ,8603 lira alış fiyatı, 6,8655 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro 7,7401 lira alış fiyatı, 7,7448 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Sterlin/TL ise 8,5658 lira alış fiyatı, 8,5658 lira satış fiyatı seviyelerinde işlem görüyor.
Dolar, ,8603 lira alış fiyatı, 6,8655 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro 7,7401 lira alış fiyatı, 7,7448 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Sterlin/TL ise 8,5658 lira alış fiyatı, 8,5658 lira satış fiyatı seviyelerinde işlem görüyor.
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