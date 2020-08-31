Dr. Cemal Adademir Eğitim Vakfı'ndan DAÜ'nün yeni burs sistemine destek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlatılan Yeni Burs Sistemi’ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) önde gelen bankalarından ASBANK bünyesinde bulunan ve ASBANK’ın büyük hissedarı olan Dr. Cemal Adademir Eğitim Vakfı da destek verdi.

DAÜ ile Dr. Cemal Adademir Eğitim Vakfı arasında, 28 Ağustos 2020 Cuma günü, saat 10:30’da, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nun makamında, “ASBANK Lisansüstü Öğrenci Bursu” sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine; DAÜ Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ile ASBANK Yönetim Kurulu Başkanı ve Dr. Cemal Adademir Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Taştan Altuner katıldı.

“DR. CEMAL ADADEMİR EĞİTİM VAKFI’NA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İmza töreninde konuşan Doç. Dr. İşçioğlu, DAÜ’nün geliştirdiği burs sistemi ile başarılı olan ve mali sıkıntı yaşayan öğrencilere hayırsever iş insanları, kurum ve kuruluşların desteğiyle burs imkanı sağlandığını dile getirdi. Bugüne kadar birçok kurumun DAÜ öğrencilerine sağlamış olduğu burs imkanlarının, öğrenciler için yaratılan fırsatlar açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. İşçioğlu, “Bir kez daha böyle bir fırsatı öğrencilerimize sunduğunuz ve üniversitemizle iş birliği yaptığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“KURULUŞ AMACIMIZ İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE DESTEK OLMAK”

Sözleşmeye imza koyan ASBANK Yönetim Kurulu Başkanı ve Dr. Cemal Adademir Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Taştan Altuner ise, “Bankamız ASBANK halka açık bir şirket olmakla beraber, en büyük hissedarı Dr. Cemal Adademir Eğitim Vakfı’dır. Eğitim vakfımız geçmişte de DAÜ ile iş birliği yaparak, buradaki öğrencilere burslar sağlamıştır. Günümüzde de DAÜ’de okuyan burslu öğrencilerimiz vardır. Rektörlüğünüz aracılığı ile böyle bir girişim yapmanız bizi çok mutlu ediyor. Kurucumuz Dr. Cemal Adademir’in esas amacı, lisansüstü eğitimi teşvik etmekti. Bu sözleşme kapsamında, DAÜ’ye ASBANK Lisansüstü Öğrenci Bursları sağlayacağız. İçinde bulunduğumuz dönemde mali durumu müsait olmayıp, yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı öğrencilerimize destek olmak bizim kuruluş amacımız ve görevimizdir. Böyle bir imkanı bizlere sunduğunuz için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.