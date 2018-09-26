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Dr. Mehmet Öz, buluşuyla kalpte devrim yaptı: Uçakta aklıma geldi

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Kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, Columbia Üniversitesi’ndeki ekibi ve meslektaşlarıyla birlikte ‘MitraKlip’ adında bir cihaz icat etti.
Dr. Mehmet Öz, buluşuyla kalpte devrim yaptı: Uçakta aklıma geldi

Bir katater yardımıyla vücuda geçirilen ve atan bir kalbin hasarlı mitral kapağına takılan ‘MitraKlip’ sayesinde artık açık kalp ameliyatlarından kaçınılacak.

Hürriyet'ten İpek İzci'nin haberine göre, kalp yetmezliği, tüm dünyada birincil ölüm sebeplerinin başında geliyor. Ancak tıp dünyasındaki yeni bir buluş, bu durumu değiştirmek üzere.

 

Kalp cerrahı Mehmet Öz'ün de aralarında olduğu Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacıların buluşu olan MitraKlip sayesinde ciddi bir ameliyat gerektiren kalp rahatsızlıklarında cerrahlar artık göğsü bir sternum testeresiyle kesmek zorunda kalmayacak.

Çünkü MitraKlip sayesinde göğsü kesmeden mitral kapak tamiri yapılabilecek. Bu cihaz, bir kateter yardımıyla vücuda geçirildikten sonra atan bir kalbin hasarlı mitral kapağına takılıyor. Bu sayede riskli açık kalp ameliyatından kaçınmak mümkün oluyor. MitraKlip'i tıp alanında büyük bir ilerleme olarak tarif eden Dr. Öz, "Denemeler gösteriyor ki bu küçük klipler hayat kurtarıcı faydalar sağlıyor" diyor.

'UÇAKTA AKLIMA GELDİ'

Dr. Öz buluşun hikâyesini şöyle anlatıyor:

— 1996'da Columbia Üniversitesi beni bir kongre için İtalya'ya gönderdi. O kongrede arkada otururken en sona iki konuşmacı kalmıştı. Biri bendim, benden sonra da İtalyan bir profesör konuşacaktı. Nazik olmak ve onu desteklemek için salonda bekledim. Adamın bahsettiği bir konu bana çok ilginç geldi. Mitral kapak, yani kalbin ortasında olan kapak, kalp yetmezliği hastalarında kan taşırmaya başlıyor. Halkın yüzde 15'inin kapağında hafif bir arıza vardır. Ama her zaman müdahale etmeyiz. Bu cerrah, kalp yetmezliğini tamir etmek için kalbi açıp tek bir dikişle mitral kapağı kapatmış ve başarılı olmuş.

— Uçakta ABD'ye dönerken konu aklıma geldi; eğer bu adam bütün göğsü açıp kalbi durdurduktan sonra tek bir dikiş atacaksa, bir zımbayla bütün o zorluğu yaşamadan o dikişi attırabilirim. Kasıktan stent yapacak gibi, kateter yoluyla zımbayı atabilir ve kapağı aynı şekilde tamir edebilirim.

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