Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, 19 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı'na Teslim Ediliyor

Yakın Doğu Oluşumu’nun yatırımını tamamladığı tam teşekküllü 500 öğrenci kapasiteli Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, 19 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla düzenlenecek törenle Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edilecek

Yakın Doğu Oluşumu’nun yatırımını tamamlayarak eğitime hazır hale getirdiği tam teşekküllü 500 öğrenci kapasiteli Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’nın teslim töreni ile ilgili detaylar belli oldu. Okulun teslim töreni, 19 Ağustos Cuma, saat 9.00’da, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yakın Doğu Oluşumu ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile gerçekleştirilecek.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele okullarının ardından Yakın Doğu Oluşumu’nun sadece 20 ayda eğitime kazandırdığı üçüncü devlet ilkokulu olacak. 19 Ağustos’ta törenle Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilecek olan okul, yeni eğitim döneminde öğrencileri ile buluşacak.

20 ayda teslim edilen üçüncü Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu

Her biri, tam teşekküllü ve 500 öğrenci kapasiteli Dr. Suat Günsel Devlet İlkokullarının ilki, Lefkoşa’da Eylül 2021’de eğitime başladı. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele ise Yakın Doğu Oluşumu tarafından eğitime hazır hale getirilerek Kasım 2021’de Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edildi. 19 Ağustos’ta teslim edilecek olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’nın ardından Girne, Güzelyurt ve Lefke'de inşa edilecek Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları ile birlikte, Yakın Doğu Oluşumu’nun "6 ilçeye 6 devlet ilkokulu" projesi devam edecek.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Bütün halkımızı bu anlamlı törene katılmaya davet ediyoruz.”

Yakın Doğu Oluşumu olarak, KKTC’nin 6 ilçesine 6 devlet ilkokulu kazandırma kararını Günsel Aile Kurulu’nda Aralık 2020’de aldıklarını söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Sadece 20 ayda, planladığımız okullardan üçüncüsünü eğitime hazır hale getirmenin gururunu yaşıyoruz. Lefkoşa ve İskele’nin ardından Gazimağusamızda yapımını tamamladığımız tam teşekküllü 500 öğrenci kapasiteli Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’yı 19 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz. Bütün halkımızı bu anlamlı törene katılmaya davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.