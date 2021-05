Dr. Suat Günsel Girne Koleji törenle açıldı

Yakın Doğu Oluşumu’nun 43 yıllık köklü ve nitelikli eğitim anlayışını Lefkoşa ve Yeniboğaziçi’nin ardından Girne’ye taşıdığı Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin açılışı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’in de katıldığı görkemli bir törenle yapıldı. Törene Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ve pek çok davetli katıldı.

Kreş, okul öncesi, ilkokul ve kolej eğitimi verecek olan Dr. Suat Günsel Girne Koleji, en son eğitim teknolojileriyle donatılan fiziki özellikleri ve yetkin akademik kadrosuyla bölge çocukları için dünya standartlarında bir eğitimin kapılarını açıyor.

Eylül 2021’de başlayacak eğitim dönemi için kayıtları devam eden Dr. Suat Günsel Girne Koleji, çift dilli eğitim, üçüncü yabancı dilde Fransızca, bilim, spor ve sanat çalışmalarıyla akademik olarak donanımlı, yabancı dile hakim, aydın ve yaratıcı düşünebilen dünya vatandaşı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Günsel Ailesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen törende sırasıyla Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Başbakan Ersan Saner ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Kolej kampüsümüz ve hemen yanı başındaki Girne Üniversitesi Kampüsümüz ile kreşten üniversiteye kadar sunduğumuz yaşam boyu eğitim olanağını Girnemize de taşımış olduk.”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, törende yaptığı konuşmasına “Kampüsümüzde yer alan kreş, okul öncesi, ilkokul ve kolejde özelde Girne genelde tüm ülke çocuklarımıza nitelikli ve çok yönlü bir eğitim olanağı sunabildiğimiz için büyük bir heyecan duyuyoruz” sözleriyle başladı. “Kolej kampüsümüz ve hemen yanı başındaki Girne Üniversitesi Kampüsümüz ile kreşten üniversiteye kadar sunduğumuz yaşam boyu eğitim olanağını Girnemize de taşımış olduk” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, ancak iyi eğitim almış toplumların güçlü ülkeler yaratabileceğine vurgu yaptı. “İyi eğitim için ise güçlü eğitim kurumlarına ve güçlü eğitim sistemlerine ihtiyaç vardır. İşte açılışını yaptığımız Kolejimiz, ülkemize güçlü eğitim kurumları kazandırma gayretimizin bir sonucudur” ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz ay uluslararası bağımsız yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education”ın açıkladığı dünya üniversiteleri etki sıralamasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim kalitesi alanında dünyada 30’uncu sırada yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Günsel, “Bu sonucu, 43 yıldır eğitim alanında yorulmak bilmeden verdiğimiz emeğin, dünyaya yayılan bir yansıması olarak görüyoruz. Çünkü bir yandan ülkemizde köklü bir eğitim geleneği yaratmak için çalışırken diğer yandan başta Yakın Doğu ve Girne Üniversitelerimiz olmak üzere kurumlarımızın ürettiği, bilgiyi, bilimi, teknolojiyi, kültürü ve sanatı halkımızın ve insanlığın hizmetine sunmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

“Durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Oluşumu’nun sürdürdüğü yatırımlara da değindi. Robot teknolojisi ve bilişim teknolojilerinin bugün teknolojik gelişim ve ekonomik değer açısından dünyasının en önemli sektörleri haline geldiğini vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu teknolojilere sahip ülkeler ekonomik olarak büyük girdiler sağlamakta, buna paralel olarak da yıllık büyüme oranlarını geliştirmektedirler. Bu nedenledir ki Yakın Doğu ailesi olarak bizler 2010 yılında başladığımız robotik çalışmalarımızı 2017 yılındaki Dünya Robotlararası Futbol şampiyonasında Dünya şampiyonu olarak taçlandırdık ve bu çalışmalara hiç ara vermeden devam ettik” ifadesini kullandı. Son zamanlarda yapay zeka çalışmalarına büyük önem vererek, bu alanda ciddi yatırımlar yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Günsel, “İnovasyon merkezimizin geliştirdiği yapay zeka tabanlı solunum cihazımız ile Near East Teknoloji şirketimiz ile yapay zeka kullanarak ürettiğimiz yazılımlarımızla hem kendi kuruluşlarımızın hem de ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını ortadan kaldırma ve kendi teknolojimizi üretme konusunda önemli adımlar attık” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü’nün kurulumu için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Yapay Zeka ve Robotik Enstitümüzün yapacağı çalışmalar, geleceğin teknolojilerinin içinde olmamızı sağlarken, ülkemize de ciddi bir ekonomik güç sağlayacaktır” ifadesini kullandı.

“Ülkemizin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’imizi dünya yollarıyla buluşturmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz” diyen Prof. Dr. Günsel, GÜNSEL Üretim Tesisleri’nin devam eden ikinci faz yatırımıyla seri üretime bir adım daha yaklaşmış olacaklarını söyledi. GÜNSEL’in ihtiyacı olacak parçalarla birlikte ülkenin ihtiyacı olacak ürünleri de üretecek olan Günsel Plastik’in tüm makine parkının KKTC’ye geldiğini ve GÜNSEL Üretim tesislerinin ikinci faz inşasının tamamlanması ile kurulumuna başlanacağını söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Kurulumunun tamamlanması ile birlikte ülkemizin ilk plastik enjeksiyon fabrikasının açılışını da yine sizlerle birlikte gerçekleştiriyor olacağız” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde, Dr. Suat Günsel Camii ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin yeni binasının da yükselmeye devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yeniboğaziçi kampüsümüzde de tam donanımlı bir tıp fakültesi hastanesi inşa ederek ülkemizin sağlık altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, KKTC’nin 6 ilçesinin her birinde inşa ederek devlete teslim edecekleri Dr. Suat Günsel Devlet Okullarının üçüncüsünün temelini ise 25 Haziran’da Gazimağusa’da atılacağı bilgisini verdi. Daha önce Lefkoşa ve İskele ilçelerinde olmak üzere iki Dr. Suat Günsel Devlet Okulunun temeli geçtiğimiz haftalarda atılmıştı.

Konuşmasında “Oluşumumuzun 43 yıllık geçmişinde tek bir kuruşumuzu bile adamızın dışına yatırmadık, yatırmayacağız da... Çünkü Aile Anayasamızla da teminat altına aldığımız gibi, bu Oluşumun gerçek sahibi Kıbrıs Türk Toplumu’dur ve ürettiğimiz her bir değer Kuzey Kıbrısımızda doğan her bir ferdin gerçek bir milli servetidir” ifadesini kullanan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “İşte bu yüzden çok çalışıyoruz, çok çalışacağız... Çünkü bu topraklarda toplumumuzun başının dik olmasını istiyoruz, Babamın ifadesiyle ‘Biz de Adada kıtalı gibi yaşamak istiyoruz’ sözlerini kullandı.

Olgun Amcaoğlu: “Bu ülkeye sahip çıkabilmenin yegane temeli, gençliğe ve geleceğe sahip çıkmaktan başka bir şey değildir.”

Konuşmasına, “Girne’de yapılan bu yatırımın ülke gençliğinin ülke eğitiminin geleceği için ne kadar büyük önem arz ettiğini bilenlerin en başında gelenlerdenim” sözleriyle başlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “GÜNSEL Ailesi’ne ülke insanına, ülke eğitimine yaptıkları bu eşsiz katkılar için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.

Son 10 yılda Kuzey Kıbrıs’ta sadece 1 okul açıldığını hatırlatan Olgun Amcaoğlu, Günsel Ailesi’nin ‘6 ilçeye 6 ilkokul projesi” kapsamında yaptıkları devlet okulları ve Yakın Doğu Kolejleri olarak açtıkları okullarla bu yıl açılan ve temeli atılan okulların sayısının 14’e ulaştığını söyledi.

“Bu ülkeye sahip çıkabilmenin yegane temeli, gençliğe ve geleceğe sahip çıkmaktan başka bir şey değildir” diyen Amcaoğlu, “Bu ülkeye sahip çıkan gençlerin yetişmesi için tek bir gün, tek bir saat ve tek bir saniyenin bile önemini bilerek çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Erhan Arıklı: “Günsel Ailesi ‘irfan’ kelimesiyle özdeşleşmiş bir ailedir.”

Konuşmasında “KKTC artık 2 devletli politikanın yürürlüğe girdiği bu dönemde, ayakta kalmanın mücadelesini vermek durumundadır ve eğitim her şeyden önemlidir” diyen Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Yakın Doğu Oluşumu’nun eğitim alanında yaptığı yatırımların örnek olması gerektiğini ifade etti.

“Günsel Ailesi ‘irfan’ kelimesiyle özdeşleşmiş bir ailedir. İrfan kelimesinin anlamı okuma, anlama ve kültürle eş anlamlı. Dededen oğula oğuldan toruna geçen bu isimle Suat Günsel ve Ailesi gerçekten bir destan yazıyor” ifadesini kullanan Arıklı, konuşmasını Günsel Ailesi’ne ülkeye yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek noktaladı.

Ersan Saner: “Günsel Ailesi’nin imza attığı yatırımlar, ülkesini seven, ülkesine katkı yapan bir ailenin doğup yaşadığı topraklara değer katma inancıyla yaptığı hamlelerdir.”

Konuşmasına konukları selamlayarak başlayan Başbakan Ersan Saner, “Devlet tek başına bir takım işleri yapmaya her zaman muktedir olmayabilir. Bazı yatırımlar özel sektörle desteklendiği anda bir ağacın meyve vermesi gibi bundan alınan tat ve haz duygusu inanılmaz olur. İşte biz böyle özel bir günü yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Günsel Ailesi’nin sadece eğitim alanında değil pek çok alanda yatırımlar yaparak ülkeye öncülük yaptığını söyleyen Başbakan Saner, “Bunlar rastlantı değildir. Ülkesini seven, ülkesine katkı yapan ve doğup yaşadığı topraklara değer katma inancıyla yapılan hamlelerdir. Ben bu bağlamda ülkenin başbakanı olarak Dr. Suat Günsel’e ve Ailesine teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Oluşumunun eğitime olduğu kadar kültür ve sanat alanında yaptığı yatırımlara da değinen Başbakan Ersan Saner, “Nerede bir heykel görseniz, orada bir Günsel kuruluşuna uğrarsınız. Böyle bir de simge oluştu KKTC’de” ifadesini kullandı. Günsel Ailesi’nin müzecilikten eğitime, finanstan otomotive, teknolojiden sanayiye kadar pek çok alanda ülkeye önemli yatırımlar yaptığını hatırlatan Başbakan Saner, “İşte özel sektörün ülkeye kattığı değerin ve ülkemizin de bundan elde ettiği kazancı çok önemsiyorum” ifadesini kullandı. Başbakan Ersan Saner konuşmasını, “Bugün açılışını yaptığımız, kreşten başlayıp koleje kadar giden eğitim birimlerinin tümü için Suat Günsel hocam ve ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Devletimize yapmış oldukları ilkokul bağışları için de ayrıca özel olarak teşekkür ediyorum” sözleriyle bitirdi.

Ersin Tatar: “Günsel Ailesi de bu ülkeye yaptığı her yatırımla, bu ülkenin geleceğine ve potansiyeline ne kadar inandığını her zaman gösterdi”

Konuşmasına “Yıllar önce, Kıbrıs’ta bir anlaşma olmadan hiçbir şey yapılamayacağını ve dolayısıyla bu topraklara yatırım yapmanın da anlamsız olduğunu söyleyen çok önemli figürler ve siyasiler vardı” sözleriyle başlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Biz her zaman bu düşünceye karşı çıkmış, Türkiye’nin de desteği ile KKTC’yi geliştirmek ve kalkındırmak için; halkımıza, insanlarımıza umutlu bir gelecek sunabilmek için gerekli adımları attık” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar, “Günsel Ailesi de bu ülkeye yaptığı her yatırımla, bu ülkenin geleceğine ve potansiyeline ne kadar inandığını her zaman gösterdi” ifadesini kullandı. “Yatırımlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğinin emin ellerde olduğunun her zaman müdafaasını yapan, KKTC’ye güvenen ve yatırımları öz kaynaklarından yapan çok değerli Suat Günsel ve Ailesine, bir kez daha teşekkür ediyorum” diyen Tatar, “ Ülkemize yapılan her yatırımı, daha büyük yatırımların müjdecisi olarak görüyorum” dedi.

Bugün yurt dışında İngiltere’de, Avusturalya’da, Kanada’da bir çok Kıbrıs Türkü olduğunu da söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu insanların bir kısmının aklındaki soru çocuklarının hangi okullara gideceğidir. Ancak biliyorum ki çok sayıda insanımız oldukları yerlerden KKTC’ye gelip yerleşmeyi düşünüyorlar. Hiç düşünmeyiniz, geri geliniz, çocukların gideceği okullar da burada. Avusturalya’da olan imkanların daha iyisi burada var” ifadesini kullandı.

Konuşmasına “Gündemi belirlerken esas hedeften şaşmayalım, enerjimizi boş yere harcamayalım, bu ülkede çok güzel şeyler olmuştur, olmaya da devam edecektir. Çünkü istikrar, güven ve buna bağlı olarak siyasetin gelişmesinde ve oluşmasında gerçekten 10-15 yıl önce tahmin edemeyeceğimiz şekilde Doğu Akdeniz’in bu değerli köşesinde fevkalade önemli bir vizyon oluşmuştur. Bu vizyon gücünü ilelebet eşitlik temelinde ve egemenliğimize bağlı kalmaktan alıyor” sözleriyle devam eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın geleceği ile ilgili tartışmaların odağına Türkiye’nin de desteği ile iki devletli çözümün yerleşmesinin büyük bir dönüşümün habercisi olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın geleceği ile ilgili tartışmalar da değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Cumartesi günü Tepebaşı’nda yapılan açılışta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği mesajlar çok önemliydi. Bu proje ile yakın zamanda Güzelyurt’a ve Meserya’ya Anadolu suyunun akacağını göreceğiz. Yatırımlara devam edeceğiz. Meseleyi siyaset boyutu ile, devlet boyutu bir vizyon hamlesi olarak görüyoruz. Buna Cenevre’de başladık ve dünyaya egemen bir devlet ve halk olduğumuzu anlattık. Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa, egemenliğimizi dünyaya haykırmak ve kabul edilmesi için bu mücadele etmek bizlere düşen en önemli görevdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sözlerini “Kıbrıs Türk Toplumu’nun bu ülkedeki varlığını güçlendirecek yatırımlara imza atan Günsel Ailesi’ne ve mühendisinden mimarına, öğretim görevlisinden profesyonel çalışanlarına Yakın Doğu Oluşumu’nun her ferdine teşekkürlerimi sunuyorum” sözleriyle tamamladı.