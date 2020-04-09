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DSÖ: 'Türkiye'de vaka sayılarındaki hızlı artışı kaygı verici'

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Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi, video konferans yöntemi ile düzenlediği basın açıklamasında, Türkiye'deki vaka artışından endişe duyduğunu belirtti.
DSÖ: 'Türkiye'de vaka sayılarındaki hızlı artışı kaygı verici'

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi, video konferans yöntemi ile bir basın açıklaması düzenledi.

Gerçekleştirilen basın açıklamasında, DSÖ Avrupa Ofisi Direktörü Hans Kluge, "Son bir hafta içinde Türkiye'de virüsün yayılmasında büyük bir artış görmüş olmaktan endişeliyiz" dedi.

Türkiye'deki vaka sayılarının yüzde 60'ının İstanbul'da olduğunu vurgulayan direktör, dünyada Covid-19'dan en çok etkilenen on ülkeden yedisinin Avrupa'da olduğunu da belirtti.

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