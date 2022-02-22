  • BIST 2.017,46
  • Altın 845.569
  • Dolar 13.8297
  • Euro 15.6868
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Dünya İzci Düşünce Günü

» »
Dünya İzci Düşünce Günü…İzcilik Yürütme Kurulu Bazı Okullarda Etkinlikler Düzenliyor
Dünya İzci Düşünce Günü

İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı İzcilik Yürütme Kurulu,Dünya İzci Düşünce Günü vesilesiyle etkinlikler düzenliyor.

Kurul adına yayımlanan bildiride, Kurulun, 6 ilçede Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çeşitli etkinlikler düzenlediği ifade edildi.

Dünya İzci Düşünce Günü vesilesiyle İlköğretim Dairesi Müdürü ve İzcilik Yürütme Kurulu Başkanı Hakkı Başarı ile Kurul üyeleri, Atatürk Büstü’ne çelenk bıraktı; KKTC Kız İzci Örgütü Kurucu Başkanı Güner Necat’a ve “eğitimcilerin eğitimcisi 4 tahtalı duayen” İzci Lideri Tuncay Apakgün’ü ziyaret etti.

İzciliğin kurucusu Baden Powel’ın ve eşi Olave Powel’ın ortak doğum günü olan 22 Şubat, dünya izcilerinin birbirlerine arkadaşlık, sevgi ve yardım düşünceleri ile bağlılıklarını simgelemek amacıyla 1926’dan beri  “İzci Düşünce Günü” olarak kutlanıyor.

Bildiride, KKTC’de şu anda toplam 300 izci lideri ve 2000 izcinin görev aldığı, pandemi nedeniyle ara verilen etkinliklere yeniden başlamak ve tüm izcilerin motivasyonunu artırmak için çalışmalar  yürütüleceği ifade edildi.

İzcilik Yürütme Kurulu, 24 Şubat Perşembe Güzelyurt İlçesi, 2 Mart Çarşamba Mesarya Bölgesi, 4 Mart Cuma  Girne İlçesi ve 9 Mart Çarşamba günü Lefkoşa İlçesindeki bazı okulları ziyaret edecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amcaoğlu: Çocukların Ellerinin Sesi, Sesimiz Olsun’02 Şubat 2022 Çarşamba 15:24
  • Amcaoğlu: “Öğrencilerimiz ‘GCE-A Level’ sonuçlarıyla Türkiye’deki üniversitelere girebilecek”w22 Aralık 2021 Çarşamba 21:03
  • BY Mağusa: Külliyeye para var, eğitime yok!17 Aralık 2021 Cuma 10:32
  • GCE ve A Level açıkalması08 Aralık 2021 Çarşamba 16:26
  • Okullardaki güncel vaka sayıları açıklandı03 Aralık 2021 Cuma 13:06
  • Bakan Amcaoğlu, Ankara'da 20. Milli Eğitim Şurası'na katılıyor01 Aralık 2021 Çarşamba 10:56
  • KKTC'de 416 öğrencinin koronavirüs testi pozitif!28 Kasım 2021 Pazar 15:00
  • Amcaoğlu: Eğitime ara verilmesi şu anda gündemde yok27 Kasım 2021 Cumartesi 10:24
  • Amcaoğlu: “Eğitime Ara Verilmesi Şu Anda Gündemde Yok”26 Kasım 2021 Cuma 20:22
  • Bakan Amcaoğlu: Akademik takvimde herhangi bir değişiklik yok23 Kasım 2021 Salı 11:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti