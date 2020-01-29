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Dünya Sağlık Örgütü'nden acil koronavirüs toplantısı

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Dünya Sağlık Örgütü Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili acil olarak toplanma kararı aldı. Örgüt yarın bir araya gelecek. Örgütten gelen açıklamaya göre 'Koronovirüs 15 ülkeye yayıldı ancak tüm dünya alarmda olmalı.'
Dünya Sağlık Örgütü'nden acil koronavirüs toplantısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili yarın acil olarak toplanma kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü lideri Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni koronavirüs salgınının ne derece bir küresel bir tehdit oluşturduğunu değerlendirmek üzere yarın acil durum komitesinin bir araya geleceğini açıkladı.

Direktör Twitter hesabından yaptığı art arda paylaşımlarla toplantıyı duyurdu. Ghebreyesus, koronovirüsle ilgili 'Daha fazla küresel yayılma potansiyeli olduğu için komiteyi toplanmaya çağırdım' ifadesini kullandı.

DSÖ ayrıca "Koronavirüs 15 ülkeye yayıldı ama tüm dünya alarmda olmalı" uyarısında da bulundu. 

Finlandiya'ya da sıçradı

DSÖ'nün önemli açıklamalarının ardından koronavirüsün Finlandiya'ya da sıçradığı açıklandı. 

Finlandiya'dan yapılan açıklamada, virüse Vuhan'dan gelen bir turistte raslandığı belirtildi. Turistin karantina altına alındığı bildirilirken, 15 kişinin daha risk taşıdığı kaydedildi. 

Koronavirüs hangi ülkelere yayıldı? 

Koranavirüsün yayıldığı ülke sayısı Finlandiya ile birlikte 18'e yükseldi. 

Virüsün sıçradığı ülkeler ve vaka sayıları şu şekilde: 

Çin (ana kara) – 5 bin 974 vaka
Hong Kong – 8 vaka
Macao – 5 vaka
Tayvan – 8 vaka
Tayland – 14 vaka
ABD – 5 vaka
Avustralya – 5 vaka
Singapur – 5 vaka
Malezya – 7 vaka
Güney Kore – 4 vaka
Japonya – 6 vaka
Fransa – 4 vaka
Vietnam – 2 vaka
Nepal – 1 vaka
Kanada – 2 vaka
Kamboçya – 1 vaka
Sri Lanka – 1 vaka
Finlandiya - 1 vaka

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