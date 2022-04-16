Dünya Sanat Günü’nde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden Sanat Şöleni

Dünya Sanat Günü’nde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 165 eseri bir araya getirdiği dört kişisel sergi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Dünya Sanat Günü’nde gerçekleştirdiği 165 eserden oluşan dört kişisel sergi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda açıldı. Nisan ayı boyunca ziyarete açık olacak sergilerin açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan ve pek çok davetli katıldı.

Açılışı yapılan Kubanychbek İbragimov’un kişisel resim sergisi "Kaktüsler Arasındaki Ev" 40 eserden, Asein Dzhumabekov’un kişisel resim sergisi “Renklerin Sihri” 50 eserden, Kadyr Bekov’un kişisel resim sergisi “Renklerin Melodisi” ise 60 eserden oluşuyor. Üç sanatçının kişisel resim sergileri toplamda 150 eseri sanatseverlerle buluştu. Sanatçı İsmail Gündoğan’ın muhteşem bir el işçiliği ile metalden şekillendirdiği 15 kuş heykelini bir araya getiren "Kuş" adlı heykel sergisi de açılışı yapılan bir diğer kişisel sergi oldu.

Sergilerin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile sergileri açılan sanatçılardan Kadyr Bekov ve İsmail Gündoğan birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kişisel resim sergileri açılan İbragimov, Dzhumabekov ve Bekov'a uluslararası resim sanatçılarına verilen “Uluğ Beg” ödülü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi. İsmail Gündoğan’a ise yine Cumhurbaşkanı Tatar tarafından, Alasya ödülleri kapsamında heykel sanatçılarına verilen “İbn-i Tufeyl” ödülü verildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Sanat, dostluğun ve barışın bir ifadesidir.”

Sergilerin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Nisan Dünya Sanat Gününe vurgu yaparak başladığı konuşmasında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Yakın Doğu Üniversitesi öncülüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Akdeniz’in önemli sanat merkezlerinden birine dönüştüğünü söyledi. “Bilim ve sanatın muazzam bir ahenkle ilerleyişini Yakın Doğu Üniversitesi’nin müzelerinden görüyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, sanatın aynı zamanda özgürlük, yaratıcılık ve barışı ifade ettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında Ukrayna- Rusya savaşına da değindi. “Bugün bizimde yakından takip ettiğimiz Ukrayna- Rusya savaşı, bize geçmişte yaşadığımız o günleri hatırlatıyor. Bugün buradan bütün dünyaya barış çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Dünya sanat gününde, burada sanatseverlerle buluşan tüm eserler, dünya barışını ve dostluğu çağrışıtıyor. Çünkü sanat, dostluğun ve barışın bir ifadesidir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Dünya Sanat Gününü de kutladığımız bugün, burada şahit olacağımız sanat şöleni; büyük bir emeğin, azmin ve vizyonun sembolüdür.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise açılışı yapılan sergilerin büyük bir emeğin, azmin ve vizyonun sembollerinden biri olduğunu vurgulayarak, açılışı yapılan sergileri “Bugünü, geleceği, tarihi, doğayı, insanı ve insanlığı; sanatla tarifleyen, anlamlandıran, anlatan ve geleceğe aktaran Yakın Doğu Oluşumu müzelerinin değerli bir yansıması” olarak tanımladı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sanatla ve bilimle kol kola yürüdüğünü söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’nin AD Scientific Index listesindeki başarısına da değindi. Prof. Dr. Şanlıdağ “Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralamasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin Dünya genelinde 15 bin üniversite arasında 552’nci sırada yer alması; Avrupa’da ise 3 bin 126 üniversite arasında 230’uncu olarak Avrupa’nın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer alması, ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, dünya ile bütünleştirme gayretimizin bir sonucudur. Üniversitemizin, açık ara KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak yer aldığı listede Türkiye’de de ilk üçte yer aldığını ayrıca vurgulamak istiyorum” ifadesini kullandı.

2021’de KKTC üniversiteleri tarafından uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan 3 bin 19 bilimsel makalenin yüzde 50,5’ine tek başına Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenlerinin imza attığını da hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Başta kıymetli hocalarımız olmak üzere, bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, tebrik etmek istiyorum. İnanıyorum ki, hiç hız kesmeden üretmeye ve çalışmaya devam edecek; daha pek çok büyük başarıya hep birlikte imza atacağız” ifadesini kullandı.

İsmail Gündoğan: “Yakın Doğu Oluşumu, bilime ve sanata olduğu kadar bilim insanına ve sanatçıya da bireysel olarak değer verip özen gösteriyor.”

Metalden şekillendirdiği kuş figürlerinden oluşan 15 heykellik kişisel sergisi açılan Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Tasarım Anabilim Dalı doktora öğrencisi İsmail Gündoğan, Yakın Doğu Ailesi’ne katıldığı 2019’dan bu yana, sanata ve sanatçıya verilen değeri gördüğünü söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugününe ve geleceğine izler bırakan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Gündoğan, İbn-i Sina’nın “Bilim ve sanat, itibar görmediği toplumları terkeder” sözüne atıfta bulunarak Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in sanata ve sanatçıya bu itibarı hakkıyla teslim ettiğini vurguladı. “Yakın Doğu Oluşumu, bilime ve sanata olduğu kadar bilim insanına ve sanatçıya da bireysel olarak değer verip özen gösteriyor” diyen İsmail Gündoğan, “Bu özen ve değer, biz sanatçıların da yaratıcılığını teşvik ediyor” ifadesini kullandı.

Kadyr Bekov: “Misafirperverliğiniz için çok minnettarız.”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kazak sanatçı Kadyr Bekov, “Sayın Dr. Suat İrfan Günsel’e bizi böyle güzel bir ülkeye davet ettiği ve burada misafir ettiği için teşekkürlerimi sunmak isterim” dedi. Bekov, Biz sanatçılara özen gösteren, her konuda yardımcı olan Yakın Doğu Oluşumu ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ekibine bütün sanatçılar adına teşekkür ederim. Misafirperverliğiniz için çok minnettarız” dedi.