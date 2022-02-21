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Dünya Ticaret Örgütü: Önlemlerin Gevşetilmesi Önümüzdeki Aylarda Ticareti Artırabilir

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Dünya Ticaret Örgütü: Önlemlerin Gevşetilmesi Önümüzdeki Aylarda Ticareti Artırabilir
Dünya Ticaret Örgütü: Önlemlerin Gevşetilmesi Önümüzdeki Aylarda Ticareti Artırabilir

DTÖ, Küresel Mal Ticaret Barometresi Şubat Raporu'nu yayımladı.

Raporda, DTÖ Mal Ticareti Barometresi'nin geçen yıl kasımdaki 99,5 puandan şubatta 98,7 puana gerilediği bildirildi.

Söz konusu puanın, barometrenin temel değeri olan 100'ün altında olduğuna dikkat çekilen raporda, bunun, ticaret hacimlerinde geçen yıl yaşanan güçlü toparlanmanın ardından 2022'nin başında ticarette ivme kaybının yaşandığını gösterdiği aktarıldı.

Raporda, endeksin aynı zamanda dibe vurduğuna dair işaretler gösterdiği belirtilerek, bunun yakın vadede trendin altında kalsa bile mal ticaretinin yükselebileceğini gösterdiği ifade edildi.

Devam eden tedarik zinciri aksamalarının yanı sıra Kovid-19 salgınında Omicron varyantıyla mücadele için kısıtlamaların getirilmesinin de düşüşte etkili olduğu kaydedilen raporda, "Bu önlemlerin gevşetilmesi önümüzdeki aylarda ticareti artırabilir ancak gelecekteki Kovid-19 varyantları ekonomik faaliyet ve ticaret için risk oluşturmaya devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

Raporda, tedarik kesintilerinin küresel mal ticaretindeki toparlanmanın gücünü azalttığı ancak tedarik zinciri baskıları bazı gevşeme işaretleri gösterdiği için bu durumun değişmeye başlayabileceği belirtildi.

Barometredeki 100'den büyük okumalar trendin üzerinde büyüme olacağını gösterirken, 100'ün altındaki okumalar trendin altındaki büyümeye işaret ediyor. DTÖ Küresel Mal Ticareti Barometresi yılda 4 kez yayınlanıyor.

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