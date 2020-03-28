Dünyada Covid-19: Avrupa'da 20 binden fazla insan hayatını kaybetti

Avrupa'da Covid-19 pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini geçti. Toplamda en az 337 bin vaka ve 20 binin üzerinde ölümle Avrupa, koronavirüsün en ağır vurduğu kıta oldu.

Ülkelerin sağlık bakanlıklarından alınan verilere göre, cumartesi günü öğlen saatleri itibariyle Avrupa'da vaka sayısı toplam 337 bin 632'ye, hayatının kaybedenlerin sayısıysa 20 bin 59'a yükseldi.

Salgının Avrupalı merkezi İtalya'da 9 bin 134, İspanya'daysa 5 bin 812 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu iki ülke, Avrupa'da en çok vaka ve ölüm bildirilen ülkeler oldu.

Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı, 622 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 622 bini geçti.En fazla vaka görülen ülke, 105 bin 726 hastayla ABD olurken, onu 86 bin 498 hastayla İtalya takip ediyor.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 394 vaka görüldü. İspanya, 72 bin 248, Almanya 53 bin 340, Fransa 32 bin 964, İran 35 bin 408, İngiltere 17 bin 089, İsviçre 13 bin 377 vaka sayısı ile salgının 10 binden fazla kişiye bulaştığı ülkeler oldu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 28 bin 802 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde Covid-19 salgınıyla ilgili son gelişmeler şöyle:

Beş bin doktordan Avrupa Birliği'ne mültecilerin güvenliğinin sağlanması çağrısı

Avrupa'nın dört bir yanından 5 binden fazla doktor Avrupa Birliği ve hükümetleri Yunan adalarındaki kamplarda çok fazla sayıda bulunan göçmen ve mültecilerin sağlık güvenliğinin acilen sağlanması çağrısında bulundu.

Doktorlar bunun gerçekleştirilememesi durumunda "tıbbi bir felaketin" kapıda olduğu konusunda uyardı. Geçen hafta Hollandalı doktorların başlattığı dilekçe kampanyasında "Kampların mülteciler, Yunanlılar ve Avrupa toplumunun geri kalanı için yıkıcı sonuçları olacağına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Batı Şeria'da 6 yeni vaka

Filistin'de son bilgilere göre 6 kişinin daha Covid-19'a yakalandığı açıklandı. Sağlık alt yapısının yetersiz olduğu ülkede böylece hastalığa yakalananların sayısı 97'ye yükseldi.

İsviçre'de ölü sayısı artıyor

İsviçre Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ülkede 11 kişinin daha Covid-19'a yenik düştüğünü açıkladı. Bu gelişmenin ardından ülkede ölü sayısı 242'ye ulaşırken, hastalığa yakalananların sayısı da 13 bin 213'ten 13 bin 377 yükseldi.

86 BM çalışanında koronavirüs tespit edildi

Birleşmiş Milletler dünya genelinde 86 çalışanına Covid-19 tanısı konduğunu açıkladı. BM sözcüsü Stephane Dujarric söz konusu çalışanların ağırlıklı olarak Avrupa'da bulunduğunu Afrika, Asya, Ortadoğu ve ABD'de de hastalık teşhisi konan personelin olduğunu açıkladı.

Almanya'da günde 200 bin koronavirüs testi yapılması hedefleniyor

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Angela Merkel'e sunulan İçişleri Bakanlığının raporunda, 13 Nisan'dan itibaren günde en az 100 bin test yapılmasını ve bunu nisan sonunda 200 bine çıkarılması istendi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yaptığı açıklamada, haftada 300 ila 500 bin test gerçekleştirme imkanına sahip olduklarını bildirmişti.

Latin Amerika'da Kovid-19 vaka sayısı 11 bini aştı

Nüfusu 600 milyonu aşan Latin Amerika bölgesinde koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 11 bini geçti.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, kuzeyde Meksika'dan başlayan, güneyde Arjantin ve Şili ile biten bölgede Covid-19 görülenlerin sayısı 11 bin 145, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 209 oldu.