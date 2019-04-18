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'Dünyanın en etkili 100 kişisinden' biri seçilen Salah'dan Ortadoğu'ya çağrı: Kadınlara davranış şeklimizi değiştirmemiz şart

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TIME'ın 'en etkili 100 kişi' listesine giren Mısırlı golcü, "Bence kültürümüzde kadınlara davranış şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bu tercihe bağlı bir şey değil" dedi.
'Dünyanın en etkili 100 kişisinden' biri seçilen Salah'dan Ortadoğu'ya çağrı: Kadınlara davranış şeklimizi değiştirmemiz şart

ABD'nin TIME dergisinin 'En etkili 100 kişi' listesinde Liverpool'un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah da yer aldı. 

Muhammed Salah, kendi ülkesindeki ve İslam alemindeki erkeklere 'kadınlara daha saygılı davranmaları' çağrısı yaptı.

TIME dergisinin mülakat yaptığı Mısırlı futbol yıldızı, ilk kez kadın-erkek eşitliği konusunda konuştu.

'KADINLARI ESKİSİNE GÖRE DAHA FAZLA DESTEKLİYORUM'

 

"Bence kültürümüzde kadınlara davranış şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bu tercihe bağlı bir şey değil" diyen Salah, kendi kültüründe ve Ortadoğu'da kadınlarla nasıl davranıldığını görmenin, cinsiyetlerarası ilişkiler hakkındaki düşüncelerini değiştirdiğini belirtti.

"Eskisine göre çok daha fazla destekliyorum kadınları" vurgusu yapan Mısırlı golcü, "Çünkü an itibarıyla kadınların kendilerine verilenden çok daha fazlasını hak ettiklerini hissediyorum" diye ekledi.

Liverpool formasıyla geçen sezon İngiliz Premier Lig'de gol kralı olmasına koşut Mısır'ı da 28 yıl aradan sonra 2018 FIFA Dünya Kupası'na taşıyarak ülkesinin ikonu haline gelen Salah, Ortadoğu'daki futbolseverlerin kendisini 'oğulları gibi' bağırlarına bastığını vurguladı.

'KIZIMLA OYNAYARAK RAHATLIYORUM'

Rol model olmanın beraberinde bir miktar baskı getirdiğini itiraf eden 26 yaşındaki futbolcu, ama aynı zamanda bundan gurur duyduğunu ve daha iyi bir futbolcu olmasına yardım ettiğini dile getirdi.

"Bunu daha önce kimsenin yapmamış olması, bu konuma gelmiş ilk Mısırlı olmak, farklı bir duygu" diyen Salah, maçlardan sonra 5 yaşındaki kızıyla oynayarak rahatladığını, futbol dünyasının yıldızlarından biri haline gelmenin yaşam biçimini değiştirmediğini belirtti.

TIME dergisinin 'en etkili 100 kişi' listesi için bastığı 6 kapaktan birini ayırdığı Mısırlı golcü hakkındaki ithaf yazısını Liverpool taraftarı ve HBO yıldızı John Oliver kaleme aldı. Oliver, Salah'ın, Mısırlılar, Liverpoollular ve tüm dünyadaki Müslümanlar için ikonik bir figür olduğunun altını çizdi.

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