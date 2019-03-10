  • BIST 101.538
  • Altın 227,108
  • Dolar 5,4464
  • Euro 6,1233
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Dünyanın en yaşlısı yine Japonya'dan

» »
Japonya'da 116 yaşında bir kadın, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı kişisi seçildi.
Dünyanın en yaşlısı yine Japonya'dan

Japonya'nın güneybatısında Fukuoka'da huzur evinde yaşayan Kane Tanaka'ya, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı kişisi unvanı, ailesi ve belediye başkanının katıldığı törenle verildi.

Masa oyunu Othello'yu ve matematiği seven 116 yaşındaki Tanaka'nın sabahları genellikle 06.00'da uyandığı belirtildi.

Sekiz çocuğun yedincisi olan Tanaka, 2 Ocak 1903'te dünyaya geldi. 1922'de Hideo Tanaka ile evlenen Kane Tanaka'nın dört çocuğu oldu, çift bir çocuğu da evlat edindi.

Tanaka'dan önce dünyanın en yaşlı kişisi, geçen temmuzda 117 yaşında hayatını kaybeden Japon kadın Chiyo Miyako olmuştu.

Guinness Dünya Rekorlarına göre, dünyanın en uzun süre hayatta kalan kişisi, 122 yaşına kadar yaşayan Fransız kadın Jeanne Louise Calment.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koli bandına sarılı halde 1500 kaplumbağa bulundu04 Mart 2019 Pazartesi 20:30
  • Hindistan ordusunun askeri kapasitesi savaşa ancak 10 gün dayanabilir04 Mart 2019 Pazartesi 20:27
  • Çin’de antik bir mezarda ‘ölümsüzlük iksiri’ bulundu04 Mart 2019 Pazartesi 10:07
  • Askerlere 2014'te Kırımlıları öldürme emri verdim03 Mart 2019 Pazar 18:58
  • 'ABD, Güney Kore ile askeri tatbikat planını durduracak'03 Mart 2019 Pazar 16:29
  • Pakistan-Hindistan sınırında karşılıklı ateş açıldı: 4 Pakistanlı ve 3 Hintli hayatını kaybetti02 Mart 2019 Cumartesi 15:29
  • Pilot serbest bırakıldı ama yine çatışma çıktı, altı sivil hayatını kaybetti.02 Mart 2019 Cumartesi 15:11
  • Pakistan-Hindistan sınırında karşılıklı ateş açıldı02 Mart 2019 Cumartesi 14:43
  • Kanada Huawei yöneticisinin ABD'ye iadesini onayladı, Çin'den tepki geldi02 Mart 2019 Cumartesi 14:25
  • Pakistan, ele geçirilen hava kuvvetleri pilotunu Hindistan'a iade etti -CANLI YAYIN01 Mart 2019 Cuma 18:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti