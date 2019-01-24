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Dünyanın en zengini Jeff Bezos oldu

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Dünya üzerindeki gelir dağılımını ve bununla birlikte servet sahibi insanları konu alan araştırmaya göre, dünyanın en zengin ismi Amazon’un sahibi Jeff Bezos oldu.
Dünyanın en zengini Jeff Bezos oldu

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, dünya üzerindeki gelir dağılımını konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in yardım kuruluşu Oxfam verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyanın en zengin ismi Amazon’un sahibi Jeff Bezos olarak görüldü. Bezos’un serveti ise 112 milyar dolar olarak saptandı.

Bezos’tan sonra listenin ikinci sırasına yerleşerek dünyanın en zengin insanları arasında yer alan bir diğer isim de Bill Gates (Microsoft) olarak kaydedilirken, üçüncü isim Warren Buffet (Berkshire Hathaway) olarak gözlendi.

2018 yılı ile birlikte toplamda var olan 2 bin 200 milyarder servetinin 900 milyar dolar artış gösterdiği belirlendi. Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan diğer isimler ise sırasıyla, Bernard Arnault, Amoncia Ortega, Carlos Slim, Mark Zuckerberg, Larry Page, Larry Ellison ve Sergey Brin oldu.

ITS Medya ve Ajans Press’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Ocak ayı içerisinde, dünyanın en zenginleri hakkında bin 559 yazılı basın haberi tespit edildi. Dünyanın en zengini olan Jeff Bezos ise Ocak ayında 186 yazılı basın haberine konu oldu.

Yazılı basına yansıyan haber adetleri incelendiğinde ise toplamda 26 kişinin servetinin dünya nüfusunun yarısının servetine denk geliyor olması en dikkat çeken başlık oldu.

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