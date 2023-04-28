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Dursun Özbek’ten TFF’ye baskın

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyaretinden rahatsız olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin Riva'daki binasına gitti.
Dursun Özbek’ten TFF’ye baskın

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maç öncesi gerilim tırmanıyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un dün Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ziyareti sonrası baskın yaptı. Dursun Özbek’in, Ali Koç’un yaptığı ziyaretten rahatsız olduğu ve bu ziyaret ile ilgili bilgi almak istediği için Riva’ya gittiği öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Riva’daki ziyaretinin 2.5 saat sürdüğü ve Galatasaray cephesinin bu duruma tepkili olduğu öğrenildi.

Ayrıca Beşiktaş derbisine Ali Şansalan’ın atanmasının da Galatasaray’da rahatsızlık yarattığı ve Riva’daki zirvenin gündem maddelerinden birinin de bu olduğu iddia edildi.

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