DÜŞÜNMEYE BAŞLAYIN

1974 Sonrası Türkiye’den gelip buraya yerleşen kesimin oyunu Başta UBP olmak üzere her seçim döneminde ‘’Aman sakın bu muhaliflere özellikle solculara oy vermeyin. Bunlar seçilirse sizi gemilere doldurup Türkiye’ye geri gönderecekler’’Yalanları ile onların oyunu aldılar. Yıllarca biz tek taş vermeyiz onlar gelirse sizi Rum’a satacaklar diye aldatıp oyunuzu aldılar.

Yıllar geçti 1993’de İTEM yasası ile mal mülk sahibi oldunuz. Ancak en büyük gelişim kendinizi Kıbrıslı gibi görmeniz oldu.

Bu nedenle Kapılar açıldıktan sonra biz niye Güneye geçemiyoruz diye şikâyetlerde bulundunuz.

Haklıydınız çünkü sizler 2002’de siz Annan planına EVET dediniz.

Bu RVET sizler için Güneye geçememekten fazla getiri sağlamıştır.

Referandumda oy kullanan ve o tarihten sonra kendi içinde çoğalanlar artık olası bir çözümde KIBRIS vatandaşı kimliğine sahip olacaktır.

Bunun sizlere sağlayacağı en büyük avantaj Avrupa da serbest dolaşım ve yerleşim hakkını alacaksınız, Gençlerinizi Avrupa Üniversitelerinde düşük ücretle okutmak avantajını yakalayacaksınız. Yani sağlayacağınız menfaat sadece Güneye geçmekle kalmayacak.

Bir de kimliklerle gelen ve sonradan vatandaş olup İTEM yasasından faydalanmayan vatandaşlar var ki onarın sizler gibi hakları ancak belli koşullarda olabilecek.

Artık sizi gemiye bindirip ülkenize gönderecek biri yok umarım bunu anlamışsınızdır.

Şimdi seçim Kıbrıs konusunda görüşmelerin son aşamasına gelindiği noktada çözümsüzlük talebi ile parametreleri değiştirmek isteyen taraf ile artık çözelim diyen taraf arasında olacaktır.

Düşünün ve karar verin Çözüm için mücadele mi? Yoksa çözümsüzlük ile bir 50 yılı daha heba etmek mi?

KARAR SİZİN.