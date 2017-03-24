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Duterte'den Rus savaş gemilerine izin

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Duterte'den Rus savaş gemilerine izin
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Rus savaş gemilerinin ülkesinin karasularına serbestçe girmesine izin verdi.

Duterte, başkent Manila'da düzenlediği basın toplantısında, Rus donanmasına ait savaş gemilerinin, ülkesinin karasularına girebileceği gibi, resmi makamlara önceden bildirimde bulunarak Filipinler kıyılarına demirleyebileceğini de ifade etti.

ÇİN İÇİN DE AYNI PROSEDÜR UYGULANIYOR

Filipinler, Çin donanmasına ait gemiler için de aynı prosedürü uyguluyor.

Rus destroyeri Amiral Tributs, ocakta ortak askeri tatbikatlar için Filipinler'e gönderilmişti. Duterte de, iyi niyet jesti ve gıda stoklamak için Manila'ya giden gemiyi ziyaret etmişki.

 

KaynakSputniknews

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