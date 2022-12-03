  • BIST 4.962,97
  • Altın 1076.822
  • Dolar 18.6238
  • Euro 19.6105
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Efendi: Koltuğa değil, bölgesine sevdalı bir ekibiz

»
Efendi: Koltuğa değil, bölgesine sevdalı bir ekibiz
Efendi: Koltuğa değil, bölgesine sevdalı bir ekibiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, klasik belediyecilik anlayışından artık uzaklaşılması gerektiğini, bunun için de değişim zamanının geldiğini vurguladı. CTP Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, herkesi kucaklayıcı bir yönetim anlayışını benimsediklerini ifade ederek belediyesiyle barışık bir halk yaratmak istediklerini söyledi.

 

EFENDİ: KURUMSAL VE ÇAĞDAŞ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAREKET EDECEĞİZ

Hisarköy’de düzenlenen kitle toplantısında konuşan Efendi, “Koltuğa değil, bölgesine sevdalı bir ekibiz” vurgusu yaptı. Efendi, kurumsal ve çağdaş belediyecilik anlayışıyla hareket ederek Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yerel yönetimlerdeki başarısını örnek gösterdi, bu marka değeri bölgeye de taşıyacaklarını vurguladı. 21 köye ve toplam 312 kilometrekare yüzölçümüne sahip Kıbrıs’ın en güzel beldelerinden birine sahip olduklarını vurgulayan Efendi, klasik belediyecilik anlayışından uzaklaşarak, hizmeti en uzak köylere ulaştıracaklarını belirtti. Efendi, belediye bütçesinden tasarrufun, hizmeti keserek veya maaş ödemeyerek yapılamayacağına dikkat çekerek “Biz projelerimiz ve yatırımlarımızla belediye bütçemizi artıya geçirip, bölgemizin gelişimine katkı sağlayacağız. Neyi, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Kararlar üretirken halkımız, muhtarlarımız, sivil toplum örgütleri iştirakçilerimiz olacak. Ortak kararlar alıp, herkesin mutlu olacağı çalışmalara imza atacağız” dedi.

 

“HER BÖLGEYİ ÖNEMSİYORUZ”

Her bölgeyi önemsediklerini ifade eden Efendi, sosyal konut projesi hakkında bilgi verdi. Efendi, ekonomik kriz ve dövizdeki yükseliş nedeniyle artık ev sahibi olmanın da zorlaştığını ifade ederek gençlerin doğup, büyüdüğü topraklardan göç etmemesi, daha makul şartlar altında ev sahibi olabilmelerini sağlamak için sosyal konut projesini hayata geçireceklerini belirtti. CTP Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, projesiz çıkılan otel ve marina projesinden de söz ederek göreve geldiklerinde kamu menfaatini ön planda tutan bir çalışmayla bu projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Efendi, söz konusu projenin tüm bölgeye hizmet vereceğini, ekonomik anlamda gelir getirici bir yapıyı oluşturacaklarını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 9. dönem eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu: “Görevim Harmancı ve eşimin yanında olmak”02 Aralık 2022 Cuma 16:09
  • Kansoy: Güzelyurt'a İstihdam ve Yaşam Alanı Yaratılacak02 Aralık 2022 Cuma 16:03
  • Güngördü: Gençlerimizin ve çocuklarımızın sporla buluşması, çok önemlidir.02 Aralık 2022 Cuma 15:23
  • YSK, aday listelerini geçici olarak ilan etti02 Aralık 2022 Cuma 14:48
  • Hasan Sadıkoğlu, Boğaziçi Köyü’ndeydi02 Aralık 2022 Cuma 13:46
  • Harmancı: “Adım adım tamamladığımız altyapı çalışmaları sayesinde çağdaş, nitelikli ve kalıcı üstyapı projelerinin önünü açtık”02 Aralık 2022 Cuma 13:44
  • İncirli: Çalışanlar ve sendikayla her konunun üstesinden gelebiliriz!01 Aralık 2022 Perşembe 21:06
  • Gardiyanoğlu : Lefkoşa aydınlığa kavuşacak01 Aralık 2022 Perşembe 20:55
  • Tuğlu: Mehmetçik ve Büyükkonuk hak ettiği hizmeti alacak01 Aralık 2022 Perşembe 20:47
  • CTP Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, spor kulüplerine alt yapılarını geliştirmeleri01 Aralık 2022 Perşembe 16:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti