Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu yolları saracak!

2013 yılından bu yana yapılmakta olan “süslü kadınlar bisiklet turu” isimli etkinlik, Türkiye ile Kıbrıs’da eş zamanlı olarak gönüllü kadınların farkındalık yaratmak adına pedal çevirdiği tur 24 Eylül Pazar günü yapılıyor.

Detay Kıbrıs

Saat 17.00’da başlayacak olan etkinlik Çağlayan Parkı, Lefkoşa’da gerçekleşecek.

Kar amacı gütmeyen ve herhangi bir kuruluşa üye olmayan gurupta amaç, daha çok kadın bisikletçinin yollarda olmasına dikkat çekmek.

“Kadın sokağa çıkarsa dünya değişir” diyen gurup üyeleri, ayrıca tüm dünyada bilinen Otomobilsiz Kentler Günü'ne de dikkat çekmek istiyor.

Fotoğraf: Kerim Belet

SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU NEDİR?

*Süslü Kadınlar Bisiklet Turu bir KADIN etkinliğidir.

*Bu etkinliģi aktivist, bisiklete binen KADINLAR organize etmelidir. Dernek veya kuruluşlar organize etmez. Kişi sadece kendini temsil eder.

*Yılda bir kez yapılır.

*Tur her kesimden bisikletli kadını kapsar.

*Amacımız daha çok kadının bisiklete binmesini teşvik etmektir.

*Bu bir dikkat çekme eylemidir. Gülümseyen bir eylemdir.

*2013’te Sema Gür tarafından ortaya atılmış ve uygulamaya konmuştur. Ancak bu turda kişi ön planda değildir. Bu tur tüm Türkiyeli kadınların turudur.

Fotoğraf: Kerim Belet

*Bağımsız, reklamsız, parasız, siyasisiz, her kesimi kapsayan bir turdur.

*Kısa bir turdur.

*Eylül ayının sonlarında yapılıyor çünkü otomobilsiz kentler gününe dikkat çekilmek isteniyor.

*Hizmet sektörü değildir. Gönüllü katılımcılardan oluşur.

*Turda herkes kendinden sorumludur. Bisikletini kendi temin eder.

*Tur sırasında çekilmiş fotoğrafların kamuya açık paylaşılabileceği unutulmamalıdır. Fotoğraflarınızın paylaşılmasını istemiyorsanız fotoğraf çektirmemelisiniz!

*Tura şık bir kıyafetle gelme ve ön planda olmamak kaydıyla erkekler de gelebilir. Ancak turun bir kadın etkinliği olduğu unutulmamalıdır.

Turun etkinlik sayfası: