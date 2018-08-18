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Ek-Mesai kaosu yaşanmaya başladı...Girne Limanı'nda kaos! Vatandaşlar İsyan Ediyor

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Ek-Mesai kaosu yaşanmaya başladı...Girne Limanı'nda kaos! Vatandaşlar İsyan Ediyor
Ek-Mesai kaosu yaşanmaya başladı...Girne Limanı'nda kaos! Vatandaşlar İsyan Ediyor

Girne Turizm Limanı'ndan Türkiye'ye gitmek için önceden bilet kesip araçlarıyla limana giden yüzlerce vatandaş, grev nedeniyle mağdur ediliyor. 

Araçlarıyla Türkiye'ye gidecek olan yüzlerce vatandaşa, şu sıralar Gümrük'te işlem yapılmıyor. Ek-mesai kabul etmemem eyleminedeniyle vatandaşların araçları gemiye alınmıyor.  

HALK İSYANDA! "BİZİM NE GÜNAHIMIZ VAR?"

Vatandaşlar, bayram tatili için Türkiye'ye gitmek üzere her bir araç için 1000 TL gümrük ücreti ödediklerini belirtirken, hükümet yetkililerine seslendiler ve "Hükümet ile çalışanlar arasında ek mesai sorunu varsa bizim günahımız nedir? Bizi mağdur edemezler. Burada 500 tane araç var. Burada herkes, her bir araç için 1000 TL gümrük ücreti ödemiştir. Biletlerimizi aylar öncesinden aldık. Bu mağduriyeti kim giderecek" diyerek, isyan ettiler. 

Limanda yaşanan bu kaos ile ilgili bilgilerine ve açıklamalarına başvurmak istediği Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın ise şu sıralarda telefonunun kapalı olduğu ve ulaşılamadığı görüldü. 

Bilindiği gibi, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Gümrük Çalışanları Sendikası, örgütlü bulundukları kamu birimlerinde personelin ek mesai yapmaması kararı aldı.

Ek mesai yapılmaması, gümrüklerde bugün başladı. Kurban bayramına günler kala alınan bu karar KKTC’den çıkış ve girişleri felç etmeye başladı. 

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Kaynak: EvrenselGazete-Rana SARRO
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