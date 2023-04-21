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Elon Musk, Twitter’da neleri değiştirdi?

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Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter'da Elon Musk döneminde onaylı hesapların ücretli hale gelmesi ve önerilen tweet kriterleri başta olmak üzere birçok değişiklik yaşanırken Musk'ın şirketteki ilk gününden itibaren tartışmalar
Elon Musk, Twitter’da neleri değiştirdi?

ABD’de elektrikli otomobil devi Tesla ve SpaceX’in kurucusu ve dünyanın en zengin kişilerinden Elon Musk, dünya çapında da yakından takip edilen bir isim. Daha önce defalarca eleştirdiği Twitter’ı satın alma ihtimalini dile getiren Musk, sonunda Ekim 2022’de 44 milyar dolara Twitter’ın yeni sahibi olmuştu.

Twitter binasına elinde lavabo ile giren Musk’ın, buradaki yöneticiliği döneminde sular durulmadı. İşte Twitter’da Musk döneminde yaşanan değişiklikler:

BİNLERCE KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

Musk’ın aylarca süren tartışmalar ve hukuki sorunların ardından Twitter’ın başına geçmesini takip eden günlerde 3 bin 700’den fazla Twitter çalışanı işten çıkarıldı ya da ayrıldı.

İşten çıkarılan ilk isimler ise şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal ve eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabını kapatan Twitter Hukuk ve Politika Yöneticisi Vijada Gadde oldu. Ardından şirketin yönetim kurulunu da fesheden Musk, kendisini şirketin tek yöneticisi ilan etti. Bunun üzerine birçok üst düzey yönetici istifa etti.

Ayrıca Musk’ın bazı çalışanlarından haftanın 7 günü 12 saat mesai yapmasını istediği ve kovmakla tehdit ettiği iddiaları da ortaya atıldı.

ANA SAYFADA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Twitter’da Musk döneminde kullanıcı deneyimi anlamında en büyük değişikliklerden birisi de ana sayfadaki akış oldu. Daha önce kullanıcılar ana sayfalarında sadece takip ettikleri kişilerin paylaşımlarını görürken Musk, bu uygulamayı değiştirdi.

Ana sayfayı iki bölüme ayıran Musk, bir kısma algoritmik olarak tavsiye edilen ve takip edilmeyen kullanıcıların tweetlerinin de görüldüğü “Sizin için” bölümünü, diğer kısma ise sadece takip edilen kullanıcıların paylaşımlarının görüldüğü “Takip Edilenler” bölümlerini ekledi.

Musk’ın yaptığı bu değişim ise kullanıcılar ve sosyal medya uzmanları tarafından eleştirildi.

MAVİ TIK ARTIK ÜCRETLİ

Twitter’da Musk dönemindeki en büyük değişikliklerden biri de “onaylı hesap” anlamına gelen mavi tik rozetinin ücretli hale getirilmesi oldu.

Musk, ücret gerektiren “Twitter Blue” üyesi olmayan kullanıcıların artık bu özelliği kullanamayacağını ve paylaşımların artık daha az dolaşıma gireceğini açıkladı. Twitter Blue, her ülkede değişiklik gösterse de ortalama aylık 8 dolar gibi ücretle satın alınırken bu durum hesapların güvenilirliği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Beyaz Saray’ın aralarında bulunduğu çok sayıda kamu ve medya kuruluşuyla milyonlarca takipçisi bulunan ünlü isimler, Twitter’ın “mavi tik” uygulaması için ödeme yapmayı kabul etmiyor.

Öte yandan Elon Musk, 20 Nisan itibarıyla Twitter Blue üyesi olmayan eski kullanıcılarının mavi tik rozetinin geri alınacağını açıkladı.

KARAKTER SAYISI ARTTI

Musk, ayrıca kullanıcıların Twitter hesaplarında bulunan rozetlerdeki tiklerin renklerini de kategorilere ayırdı. Şirket hesaplarına sarı renk tik verilirken hükümet yetkililerinin hesaplarındaki işaretlerin rengi de griye döndü.

Öte yandan Twitter Blue üyesi kullanıcılar, artık Twitter’ın 280 karakter sınırına takılmadan 10 bin karaktere kadar uzunlukta tweet atıyor.

Twitter, aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump, Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West’in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesaplarını kullanıma açtı.

Musk öncesi dönemde Twitter’da sadece beğeni, retweet ya da yanıt sayıları görülürken Musk, bu konuda daha çok ölçeği görünür kıldı.

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