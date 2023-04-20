Elon Musk’ın büyük heyecan yaratan roketi patladı

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in insanlığı Ay'a ve Mars'a taşıma amacında önemli bir adım olan Starship roketinin fırlatma denemesi hüsranla sonuçlandı.

Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX şirketinin “dünyanın en güçlü uzay roketi” olarak nitelenen roketi Starship, geçen haftaki ertelemenin ardından bugün fırlatıldı ancak birkaç dakika sonra patladı.

ABD’nin New York kentindeki Özgürlük Anıtı’ndan daha büyük olan 120 metre uzunluğundaki dev roket, SpaceX'in Teksas'taki Starbase üssünden başarıyla fırlatıldı. Yılladır hazırlığı yapılan fırlatma sonrası yaşanan sevinç birkaç dakika sonra yerini hayal kırıklığına bıraktı.

Mürettebatsız roket fırlatmadan birkaç dakika sonra yörüngeye ulaşamadan infilak etti. Yeni nesil Starship uzay mekiği, mürettebatsız ilk kısa deneme uçuşunu güçlü Super Heavy roketiyle yapıyordu. Üç gün önce yapılması planlanan fırlatma da, roketin basınç vanasının donması sonucu geri sayım sona ermek üzereyken son anda iptal edilmişti.

Roketin ilk uzay uçuşunu Dünya’nın yörüngesinin hemen altında 90 dakikalık uçuş ile yapması bekleniyordu. Starship ile kullanılmaya yeni başlayan hızlandırıcı roketin fırlatılması ve başarılı ilk uçuşun yapılmasının, SpaceX’in insanları Ay’a ve sonrasında da Mars’a gönderme hedefine yönelik büyük bir adım olabileceği belirtiliyordu.

Uçuş başarılı olsaydı, Starship sistemi dünyanın en güçlü fırlatma aracı niteliğini kazanacaktı.