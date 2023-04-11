  • BIST 5.101,19
  • Altın 1241.311
  • Dolar 19.2875
  • Euro 21.0753
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAMaraş'ta Deprem

EMAA yeni dönem sergilerine 'Anlamlı Tesadüfler'le başlıyor

»
EMAA yeni dönem sergilerine 'Anlamlı Tesadüfler'le başlıyor
EMAA yeni dönem sergilerine 'Anlamlı Tesadüfler'le başlıyor

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), Dünya Sanat Günü kapsamında cuma günü Ayhan Menteş’in eserlerinin yer aldığı sergi düzenleyecek.

EMAA ve Doğu Akdeniz Üniversitesi-Kıbrıs Araştırmaları Merkezi'nin (DAÜKAM) geçtiğimiz senelerde imzaladığı protokol kapsamında yeni dönem sergileri düzenleniyor.

EMAA’dan verilen bilgiye göre, Ayhan Menteş’in heykel, resim ve daha önce görülmemiş eskizlerinin yer aldığı “Anlamlı Tesadüfler” adlı sergi EMAA lokalinde 14 Nisan Cuma günü saat 19.00’da açılacak.

Açılışa, sergiye özel hazırladığı ses tasarımı ve müzik enstelasyonu ile İnal Bilsel de katkı koyacak.

Sergi, 6 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak ve hafta içi salıdan cumaya 16.00-19.00 saatleri arasında, Cumartesi ise 10.00-13.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Sergi ile aynı adı taşıyan kitap ve Ayhan Menteş’in otobiyografisi de satışa sunulacak.

Sergi açılış kokteyline halkın davetli olduğu belirtildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şimdiye kadar açık artırmaya çıkan en büyük yakut… En az 30 milyon dolar bekleniyor06 Nisan 2023 Perşembe 17:36
  • Yıpranmış bir ilk baskı Harry Potter kitabı 480 bin TL’ye alıcı buldu05 Nisan 2023 Çarşamba 23:45
  • Paris Hilton’ın bebek paylaşımına hayranlarından beğeni ve yorum yağdı05 Nisan 2023 Çarşamba 21:46
  • Harry Potter’ın çevrimiçi dizisi için hazırlıklar devam ediyor05 Nisan 2023 Çarşamba 20:28
  • Doğa’da kitap keyfi03 Nisan 2023 Pazartesi 16:12
  • Simpson karakterleri yapay zekâ ile gerçek insana dönüştü02 Nisan 2023 Pazar 21:50
  • Zor günlerden geçen ünlü şarkıcı Ed Sheeran yine bir numara oldu01 Nisan 2023 Cumartesi 22:59
  • Fuhuş çetesi ifşa olan eski kick boksçu Andrew Tate’in davasında sürpriz gelişme01 Nisan 2023 Cumartesi 20:50
  • Brad Pitt, 40 milyon dolarlık evini nihayet satmayı başardı31 Mart 2023 Cuma 23:13
  • GİGEM’de “Kağıt ve Sanat” Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor31 Mart 2023 Cuma 14:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti