Emekli albay, Belaruslu diplomatı ağır yaralayıp intihar etti

Ankara Valisi Vasip Şahin, “İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespitlere ve tahminlere göre olayın siyasi bir boyutu yok” dedi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi’nde emekli albay ve diplomatın oturduğu apartmanda meydana geldi. Emekli albay Bayram, iddiaya göre apartmanda karşılaştığı Poganshev ile tartıştı. Bayram, daha sonra tabanca ile Poganshev’e iki el ateş etti. Poganshev, ağır yaralandı. Komşuların haber vermesiyle gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Belaruslu diplomatı, ambulansla Güven Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralanan diplomat, ameliyata alındı.

‘Kız kardeşini taciz etti’ iddiası

Olayın ardından apartmanda kız kardeşi ile oturduğu evine giden emekli albay Bayram ise polis ekipleri geldiği sırada aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Bayram’ın kızkardeşinin de Belarus Büyükelçiliği’nde çalıştığı öğrenildi. Bayram’ın, kızkardeşine tacizde bulunduğunu öne sürerek Belaruslu diplomata saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Ankara Valisi'nden açıklama

Ankara Valisi Şahin, Ankara'nın OR-AN semtindeki bir sitede tartıştığı komşusu tarafından silahla yaralanan Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde görevli İdari işler Müsteşarı Alexander Poganshev'in kaldırıldığı hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Şahin, "Bir emekli askerimiz, albay rütbesinde, aynı apartmanda komşusu olan, Belarus Büyükelçiliğinde müsteşar olarak çalışan Alexander Poganshev'u münakaşa sonucu silahla yaralıyor. Derhal hastaneye getirildi, müdahaleler yapıldı. Ama olayın faili olduğunu düşündüğümüz albay emeklisi asker, aynı silahla aynı apartmandaki evde intihar etti" dedi.

Vali Şahin, ilk etapta siyasi bir yönü olmadığını tespit ettikleri olayla ilgili araştırmaların tüm detaylarıyla devam ettiğini de belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarımız tüm boyutlarıyla olayı araştırıyorlar. İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespitlere veya tahminlere göre olayın siyasi bir yönü yok. Bütün boyutları ve detaylarıyla arkadaşlarımız konuyu araştırıyor. Araştırma cumhuriyet savcılarımızın nezaretinde devam edecektir."

Diplomatın sağlık durumuna ilişkin bir soru üzerine ise Vali Şahin, "Şu anda ameliyatta. Doktorlarımız henüz ameliyattan çıkmadıkları için bir şey demiyorlar, ama ümit ediyoruz ki çok ciddi bir konu olmasın. İnşallah en kısa zamanda aramıza dönsün" bilgisini paylaştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Belaruslu diplomatın sağlığı iyi”

Belaruslu diplomat Alexander Poganshev’in tedavi altına alındığı hastaneye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hastane çıkışında açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Bu akşam emekli bir şahıs, Belarus Büyükelçiliği müsteşarı Alexander Poganshev'e 5 6 defa ateş ettikten sonra intihar ediyor. Hemen diplomat arkadaşımız hastaneye getiriliyor ve ameliyat son derece başarılı geçiyor. Şu anda yoğun bakım ünitesinde ve yarından itibaren de odasına çıkacak düzeyde. Tabii her ameliyat risklidir ama doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre normal odasına çıkabilecek durumda. İnşallah daha da çabuk iyileşir” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da olayı yakından takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, Belarus Dışişleri Vladimir Makey’e de telefon açarak bilgi verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Belaruslu diplomatın sağlığı iyi ve yarın da inşallah daha da iyiye gidecek” şeklinde konuştu.

“Adi bir suç”

Bakan Çavuşoğlu, “Soruşturma devam ediyor ama içişleri bakanımızın ve arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre adi bir suç yani, bir kavga sonucunda meydana gelmiş bir olaydır. Herhangi bir siyasi veya başka motifli bir gelişme değildir. İçişleri Bakanlığımız soruşturmalardan sonra daha detaylı bilgileri sizlere verecektir. Önemli olan şu anda diplomat Alexander'ın sağlık durumunun iyi olması" dedi.