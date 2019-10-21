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Emine Bulut'u öldürmekten yargılanan eski eşi müebbet hapis cezası aldı

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4 yıl önce boşandığı eski eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızının önünde boğazı kesilerek ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut davasının 2. duruşması, bugün Kırıkkale Adliyesi’nde görüldü.
Emine Bulut'u öldürmekten yargılanan eski eşi müebbet hapis cezası aldı

Fedai Varan “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis cezası aldı, avukatlarının tüm indirim talepleri reddedildi.

Davayı takip eden kadın örgütlerinin Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlar ve Demirören Haber Ajansı’na göre yargılanan Fedai Varan’ın avukatı, Varan’ın bu olayı tasarlamadığını, belindeki bıçağı “sürekli taşıdığını” söyledi. Emine Bulut’un kızlarının velayet hakkını kötüye kullandığını iddia eden avukat, bunun haksız tahrik gerekçesi sayılması gerektiğini savundu.

Sanık Varan ise “adil yargılanmadığını” söyleyerek, talepleri yerine getirilene dek susma hakkını kullanacağını söyledi.

Varan’ın avukatı, duruşmanın başında kovuşturmanın genişletilmesini istedi ancak bu talebi reddeden savcı, sanığa indirim uygulanmadan ceza verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Dosyada, Emine Bulut’un öldürüldüğü gün olan 18 Ağustos’ta karakola giderek eski eşinin kendisini takip ettiğini bildirdiği de yer alıyor.

Varan’ın avukatı ise bu tutanağın, cinayetten sonra hazırlandığını ileri sürdü ve imzası bulunan 4 polis hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi ve bu polislerin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Dönerci dükkanının çevresindeki esnaf, BBC Türkçe'ye Emine Bulut'un bir kız çocuğu ile dönerci dükkanına geldiğini, saldırganın da kendisini takip ederek içeri girdiğini söylemişti. Esnafa göre, olay sırasında iki kişi arasında tartışma yaşandı.

Çevredeki dükkanların birinde çalışan bir esnaf, "Tartışma esnasında kadın adamı sakinleştirmeye çalışıyor, ancak çok uzamadan adam direk boğazına 1-2 darbe vuruyor, sonrasında da soğukkanlı bir şekilde bir araca binerek ayrılıyor" diye konuşmuştu.

Başka bir kişi, saldırganın olay yerinden ayrılırken "Bu rezilliği temizledim" dediğini söylemişti.

Kırıkkale Barosu'nun BBC Türkçe'ye verdiği bilgiye göre, şüpheli, olaydan sonra bir taksiye binerek gittiği Kızılırmak Nehri yakınında alkol aldığı sırada gözaltına alınmıştı.

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