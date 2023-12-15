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Emlak Şirketi Direktörü, Sahte Beyanda Bulunarak 37,438 ABD Doları Dolandırdı

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Gazimağusa'da Emlak Şirketi Direktörü, Sahte Beyanla Yurt Dışından 37,438 ABD Doları Dolandırdı: Tutuklandı, Soruşturma Sürüyor
Emlak Şirketi Direktörü, Sahte Beyanda Bulunarak 37,438 ABD Doları Dolandırdı

Gazimağusa'da Emlak Şirketi Direktörü, Sahte Beyanla Yurt Dışından 37,438 ABD Doları Dolandırma Suçlamasıyla Tutuklandı

Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir emlak şirketinin direktörü D.U.(E-38), 2020-2022 yılları arasında gerçekte kendisine ait olmayan İskele bölgesinde bulunan bir ikametgahı, dolandırma kastıyla yalan beyanda bulunarak bir yurt dışında yaşayan şahsa satma girişiminde bulundu. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, D.U.'nun sahtekarlıkla toplam 37,438 ABD doları parayı temin ettiği belirlendi.

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