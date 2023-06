Emma Watson’ın sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağdı

Prada Beauty için sörf temalı bir plaj çekiminde poz veren Emma Watson, paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini topladı.

Harry Potter serisinde 2001’den 2011’e kadar Hermione Granger karakterini canlandıran Emma Watson; Güzel ve Çirkin (Beauty and the Beast), Küçük Kadınlar (Little Women), Saksı Olmanın Faydaları (The Perks of Being a Wallflower) gibi yapımlarla da yıldızını pekiştirdi.

Genç oyuncunun mayolu fotoğrafı gündem oldu.

Ünlü oyuncu, beyaz perde yanında pek çok marka için de kamera karşısına geçti. Son olarak Watson, Prada Beauty için poz verirken görüldü. Watson, çekimden kareleri kendi sosyal medya hesabında da paylaşarak hayranlarından beğeniler aldı.

72 milyon takipçisi olan Watson’ın paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

33 yaşındaki yıldızın ayrılık sonrası moralinin yüksek olması da dikkat çekti. Watson, perakende kralı Sir Philip Green’in oğlu Brandon Green ile birlikteydi. İkilinin Noel’den kısa bir süre sonra ayrıldığı basına yansımıştı.