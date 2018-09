Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Netflix, HBO'yu geride bıraktı

Emmy Ödülleri'nde 22 dalda adaylık elde eden Game of Thrones en iyi dizi seçildi. Drama dalında en iyi kadın oyuncu The Crown dizisindeki performansıyla Claire Foy olurken, en iyi erkek oyuncu ise The Americans ile Matthew Rhys seçildi.

The Marvelous Mrs. Maisel, komedi dalında En İyi Dizi seçilmesinin yanı sıra aynı dalda En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerini topladı.

Netflix, 17 yıl üst üste en çok dalda adaylık kazanan HBO'yu bu sene geride bıraktı.

HBO, son 20 yılda ilk kez Emmy Ödülleri'nde en çok aday çıkaran kanal unvanını kaybetti.

Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen, Michael Che ve Colin Jost'un sunduğu törende açıklanan 2018 Emmy Ödülleri'nin kazananları şöyle:

— En İyi Drama: Game of Thrones

— En İyi Komedi: The Marvelous Mrs. Maisel

— En İyi Mini Dizi: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

— En İyi TV Filmi: Black Mirror: USS Callister

— En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Matthew Rhys (The Americans)

— En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Claire Foy (The Crown)

— En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Bill Hader (Barry)

— En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

— En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi): Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

— En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi): Regina King (Seven Seconds)

— En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama): Peter Dinklage (Game of Thrones)

— En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama): Thandie Newton (Westworld)

— En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi): Henry Winkler (Barry)

— En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi): Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

— En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi): Jeff Daniels (Godless)

— En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi): Merritt Wever (Godless)

— En İyi Yönetmen (Drama): The Crown (Stephen Daldry)

— En İyi Senaryo (Drama): The Americans (Joel Fields, Joseph Weisberg)

— En İyi Yönetmen (Komedi): The Marvelous Mrs. Maisel (Amy Sherman-Palladino)

— En İyi Senaryo (Komedi): The Marvelous Mrs. Maisel (Amy Sherman-Palladino)

— En İyi Yönetmen (Mini Dizi / TV Filmi): The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (Ryan Murphy)

— En İyi Senaryo (Mini Dizi / TV Filmi): Black Mirror (William Bridges, Charlie Brooker)