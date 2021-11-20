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En Fazla Yağmur Metrekareye 76 kg ile Kantara' da Kaydedildi

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Kantara’da Metrekareye 76 Kg Yağış Düştü
En Fazla Yağmur Metrekareye 76 kg ile Kantara' da Kaydedildi

Kantara’da metrekareye 76 kg yağış düştü.

Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ila bugün sabah 08.00 arasında gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı.

En fazla yağış metrekareye 76 kg ile Kantara’ya düştü.

Alayköy ve Esentepe’de metrekareye 47 kg, Alsancak’ta 45 kg, Zaferburnu’nda 24 kg, Dipkarpaz’da 23 kg, Tatlısu’da 22 kg, YDÜ’de 17 kg, Kaleburnu ile Karaoğlanoğlu’da 16 kg, Geçitkale ile Sipahi’de 15 kg, Kalkanlı’da 12 kg yağış gerçekleşti.

Diğer bölgelere metrekareye 0.1 kg ila 11kg arası yağış gerçekleştiği kaydedildi.

KKTC'de yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

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